Cyclisme : les obsèques de Nicolas Portal auront lieu à Auch.

L'émotion et les éloges ne retombent pas. Vingt-quatre heures après l'annonce du décès de l'ancien coureur devenu manager, les passionnés de vélo de la région toulousaine comme les professionnels restent sous le choc.

Nicolas Portal, directeur sportif chez Sky puis Inéos, "l'homme qui murmurait à l'oreille de Chris Froome", est décédé hier d'une crise cardiaque. Il avait 40 ans.

Obsèques à Auch

L'Auscitain vivait en Andorre mais il sera inhumé sur ses terres. La cérémonie aura lieu en la cathédrale d'Auch lundi 9 mars à 14h. Les proches finaliseront dans les prochains jours le "protocole", plus de mille personnes sont attendues et parmi elles probablement de nombreuses personnalités du monde du vélo. Le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme, pourrait être présent.

Les clubs cyclistes de la région devraient aussi être présents pour rendre hommage à ce "vrai gentil", ce "chic type, humble" et "passionné de vélo". Le GSC Blagnac par exemple, club dans lequel Nicolas Portal a couru au début des années 2000 avant de passer pro, sera présent par une délégation. Mais ce mercredi, il comptait le faire en toute discrétion : "à l'image de Nicolas. On ne veut pas se mettre en avant, juste témoigner notre soutien à sa famille. On enverra un courrier à sa femme" nous glissait un des dirigeants du Guidon sprinter.