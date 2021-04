Cyclisme : les 4 Jours de Dunkerque annulés

Après Paris-Roubaix, c'est une autre course emblématique de la région qui est annulée : les 4 Jours de Dunkerque. La décision a été confirmée, ce mardi 20 avril par les organisateurs. Le préfet du Nord, Michel Lalande, a en effet refusé de revenir sur sa décision.

La préfecture du Nord n'est donc pas revenue sur sa décision. Les 4 Jours de Dunkerque n'auront pas lieu, cette année. L'épreuve devait se dérouler du 4 au 9 mai. Les organisateurs l'annoncent sur leur compte Twitter, ce mardi matin.

C'est une grande déception pour les organisateurs qui ont le sentiment d'avoir fait tout leur possible pour maintenir cette course, tout en respectant les mesures sanitaires. Les organisateurs avaient fait appel auprès du cabinet interministériel de crise, en vain. « Pour rendre cette décision, Monsieur le Préfet s’appuie sur les arguments suivants : popularité de l’épreuve, interdiction de rassemblements de plus de 6 personnes sur la voie publique, situation sanitaire dégradée sur l’ensemble du territoire de la région des Hauts de France, dispositions du décret du 29 octobre 2020 modifié », expliquent les organisateurs dans leur communiqué.

La déception est d'autant plus grande que huit équipes du World Tour, le premier échelon du cyclisme mondial, devaient figurer parmi les participants, promettant un plateau relevé.

Cette annulation est un coup dur sur le plan financier, pour une épreuve qui n'avait déjà pas pu être disputée la saison dernière et dont l'avenir pose désormais question. Les organisateurs vont devoir se tourner vers les collectivités locales pour obtenir de l'aide. Ils avaient engagé 100.000 euros dans l'organisation de cette édition 2021, et sans les recettes prévues, leur budget ne leur permet pas de prévoir une nouvelle course, en 2022.

Cette annonce intervient après le report de Paris-Roubaix, "reine des classiques" cyclistes, qui était prévue le 11 avril, et sera finalement disputée le 3 octobre.