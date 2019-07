Cyclisme : Lisieux se prépare pour la 38e édition du premier Critérium d'après-Tour de France

Lisieux, France

Fini le Tour de France, l'après-Tour se prépare dans la capitale du Pays d'Auge. Le 38e Critérium de Lisieux a lieu ce mardi 30 juillet avec, cette année, Warren Barguil en invité d'honneur et une petite déception tout de même puisque les deux grands favoris Julian Alaphilippe et Thibaut Pinot ne seront pas sur la ligne de départ. Le premier a renoncé à toutes les sollicitations d'après-Tour, le second s’est blessé avant d'abandonner dans la 19e étape du Tour de France.

Warren Barguil, 10e au classement général, est donc le seul grand champion a avoir répondu présent sur le Critérium de Lisieux. Les sept coureurs Normands du Tour, Amaël Moinard, Anthony Delaplace, Guillaume Martin, Mickaël Chérel, Alexis Gougeard, Benoît Cosnefroy et Paul Ourselin, seront également de la partie.

"J'aurai bien aimé comme les spectateurs que Julian Alaphilippe ou que Thibaut Pinot soient là", déplore Bernard Aubril, le maire de Lisieux et président du vélo club de la ville qui organise le Critérium. "Ce sont des professionnels, je respecte leur choix, mais je le regrette parce que le cyclisme est un sport populaire et il ne faut surtout pas qu'il y ait une coupure, une scission, entre le public et les coureurs", poursuit-il.

Ambiance de kermesse à 20.000 visiteurs

L'organisation du Critérium est de plus en plus complexe, notamment en raison des mesures de sécurité imposées. "On a des contraintes financières, explique le maire de Lisieux, le budget lié à la sécurité est de plus en plus conséquent parce qu'il faut louer des barrières de sécurité, sécuriser tout le centre-ville, cela représente 15.000 euros supplémentaires soit un budget globale entre 110.000 et 115.000 euros. Tout cela se fait au détriment du plateau, des participants."

Mais Pinot ou pas, les Lexoviens, riverains et restaurateurs, attendent ce rendez-vous avec beaucoup d'impatience pour "l'ambiance kermesse", raconte Hugo qui compte passer la journée avec ses amis, et pour l'afflux de clientèle, explique Karine, restauratrice sur la place François Mitterrand, là où les coureurs prendront le départ. Au total, plus de 20.000 visiteurs doivent déferler sur la ville. "C'est une excellente chose, cela fait du travail en plus, et ça anime le centre-ville", estime Karine du Café Français.

Les séances de selfies et d'autographes auront bien lieu avant le départ des coureurs professionnels, aux alentours de 20h30 et tout au long des départs amateurs, à partir de 14h.L'accès à la ville, en voiture, sera fermé à partir de 11h30 et jusqu'à 23h le soir, ce que déplorent certains commerçants, notamment dans le prêt-à-porter, qui ont préféré fermer leur boutique toute la journée.