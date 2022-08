Cyclisme : Loana Lecomte championne d'Europe de cross-country devant Pauline Ferrand-Prévot

Grand espoir du VTT français, Loana Lecomte a conquis à 23 ans son premier grand titre samedi en étant couronnée championne d'Europe de cross-country sous une pluie battante à Munich devant Pauline Ferrand-Prévot, pour un doublé français.

La Haut-Savoyarde a profité d'un incident mécanique de "PFP", seule en tête dans la boue de l'Olympiapark après un tiers de course, pour s'envoler vers la victoire. La vice-championne du monde néerlandaise Anna Terpstra complète le podium, à plus de deux minutes de la deuxième des deux Françaises, ultra-dominatrices une semaine avant leurs Mondiaux à domicile aux Gets.

Sixième aux JO de Tokyo dont elle était l'une des favorites, Loana Lecomte avait rebondi de la désillusion japonaise en signant deux succès en Coupe du monde cette saison à Leogang en juin puis Lenzerheide en juillet. Ce titre continental face aux trois médaillées olympiques suisses (4e, 7e et 9e samedi) promet pour la championne du monde espoirs 2020 avant ses premiers Mondiaux en élite dimanche prochain où sa plus grande adversaire s'annonce être Pauline Ferrand-Prévot.