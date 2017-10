Cyclisme : Louis Pirjoulet, licencié au CR4C de Roanne, vise le titre de Champion d'Europe sur piste !

Il vient tout juste de fêter son anniversaire, alors la médaille serait un beau cadeau. Louis Pirjoulet, 22 ans, licencié au CR4C de Roanne, vise le titre de Champion d'Europe en cyclisme sur piste. Il tentera deux fois d'aller le chercher : dans la poursuite, épreuve par équipe, et en individuel.

Le club de cyclisme de Roanne, le CR4C, est représenté aux Championnats d'Europe de cyclisme sur piste à Berlin ! Louis Pirjoulet, licencié depuis deux ans au club roannais fait partie de l'équipe de France. Avec cette sélection pour les Championnats d'Europe, il a rempli une première partie de son objectif : "L'an passé j'étais déçu de ne pas être de la partie. L'objectif après les Championnats du Monde du début d'année, c'était d'être en dans l'équipe pour le championnat d'Europe, et puis de ramener une médaille surtout." explique-t-il.

Les championnats commencent ce mercredi 18 octobre, et se terminent samedi. Le jeune coureur est arrivé dimanche à Berlin. Il entre dans sa compétition à partir de demain, et il pourrait bien aller chercher cette médaille, d'autant que les conditions jouent en sa faveur : le voyage s'est bien passé donc il n'a pas accumulé de fatigue, et la piste ressemble à celle sur laquelle il s'entraîne.

Louis Pijourlet veut "déclencher le compteur" des médailles internationales.

Malgré ces bonnes conditions, Louis Pijourlet n'échappe pas au stress : "C'est un effort court et intense, donc on n'a pas le temps de se rattraper si on fait une erreur, donc la pression monte d'heure en heure." Et puis le fait de rouler sur une piste dans un espace clos n'arrange pas les choses car les regards sont braqués sur les coureurs. Mais c'est le charme de la discipline selon le jeune homme : "Sur un départ de poursuite, il y a le silence qui se fait, il n'y a plus un bruit. En plus là il y a la télé, donc il y a les caméras en face. Et puis ça fait un peu arène, un peu stade, c'est une atmosphère vraiment particulière, mais ce qui fait que c'est beau, et puis qu'on aime ça."

Louis Pijourlet pourra essayer deux fois d'aller chercher le titre qu'il attend : demain avec la poursuite, l'épreuve par équipe, et puis samedi en individuel, sur la course aux points.