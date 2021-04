Cyclisme - Madouas ambitieux sur l'Amstel : "Je l'ai en tête depuis quelques temps"

Ce dimanche marque le top départ des Ardennaises, ces trois courses cyclistes mythiques sur les routes de Belgique et des Pays Bas, dans des paysages très vallonnés avec bosses nombreuses à franchir. Cela débute par l'Amstel Gold Race ce dimanche, avant la Flèche Walonne mercredi puis Liège - Bastogne - Liège dimanche prochain.

Clairement celle qui me correspond le mieux

Les puncheurs, à l'image du brestois Valentin Madouas, s'en donneront à coeur joie pour s'arracher ces classiques. Engagé sur l'Amstel Gold Race avec son équipe Groupama FDJ dont il sera le leader, il ne cache pas ses fortes ambitions.

"Clairement c'est celle qui me correspond le mieux" lance le Brestois, "j'espère vraiment être performant. Je l'ai en tête depuis quelques temps. _Jouer le podium, ce serait génial_. Et, si on joue le podium, ça veut dire que la victoire est possible. On ne se met pas de limite. L'objectif est de ne pas avoir de regret à la fin de la course. Si on n'a pas de regret, ça veut dire qu'on aura tout donné, ce sont les jambes qui parleront".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Déçu de ma première partie de saison en terme de résultats

Valentin Madouas, freiné en ce début de saison par une petite chute en février sur le Tour des Alpes Maritimes et du Var, mais surtout par une très grosse chute le 31 mars sur A Travers la Flandre, se dit "déçu un petit peu déçu de ma première partie de saison en terme de résultats. Les sensations, j'étais plutôt satisfait. Je pense avoir franchi un cap physique, je pense pouvoir jouer avec les meilleurs sur les courses. Au niveau de la chance, ça pourrait être mieux !" Sur les Ardennaises, "j'espère pouvoir rattraper le retard sur l'une d'entre elles" et c'est ce dimanche !