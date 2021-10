Cyclisme : Marion Rousse nommée directrice du Tour de France Femmes

Après le Tour de Provence, le Tour de France Femmes. L'ex-coureuse Marion Rousse a été choisie dimanche 10 octobre par ASO (Amaury Sport Organisation), l'organisateur de la course, pour prendre les commandes de l'édition féminine de la Grande Boucle, qui va renaître en 2022.

Marion Rousse présentera jeudi le tracé de cette première édition, en ouverture de la carte du Tour masculin 2022. La course, très attendue par le peloton du cyclisme féminin, sera longue de huit étapes, du 24 au 31 juillet.

"Quand j'étais petite fille, je regardais le Tour de France à la télé avec admiration et lorsque j'ai commencé ma carrière, je me doutais que je n'allais jamais avoir l'occasion de le courir", a déclaré Marion Rousse (30 ans), qui a déjà exercé dans l'organisation de courses en tant que directrice adjointe du Tour de La Provence.

"J'ai été très fière qu'on pense à moi pour m'occuper de ce Tour de France Femmes avec Zwift, et surtout parce que nous souhaitons faire le maximum pour que des petites filles rêvent d'y participer. Le cyclisme féminin a beaucoup évolué ces dernières années, en partie grâce à ASO, mais il manquait une course à étapes de référence avec une réelle résonance médiatique", a ajouté la championne de France 2012, mère depuis juin d'un petit garçon (Nino) avec son compagnon Julian Alaphilippe.

"Si l'épreuve a vocation à devenir la course de référence du cyclisme féminin, il était évident de faire appel à la meilleure ambassadrice de ce sport, connue et appréciée du grand public comme des experts", a commenté le directeur du Tour Christian Prudhomme, qui devrait être présent également sur la course en juillet prochain.