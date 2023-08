Cyclisme : le champion du monde Mathieu van der Poel sera au départ de la course Paris-Tours

Un joli nom vient garnir le peloton qui sera au départ de la course Paris-Tours : Mathieu Van der Poel. Le tout récent champion du monde de cyclisme sur route disputera l'épreuve le 8 octobre , a annoncé dimanche son équipe, Alpecin-Deceuninck.

Le coureur néerlandais a déjà un lien fort avec la course : son père, Arie Van der Poel, l'a remporté en 1987, et son grand-père Raymond Poulidor a lui terminé 3e (1963) et 2e (1976).