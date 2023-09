Cyclisme : Mikaël Chérel espère réussir un coup d’éclat avant de raccrocher

À 37 ans, Mikaël Chérel participe à sa dernière course professionnelle : le Tour d'Espagne qui s'achèvera dimanche à Madrid. Épilogue de 17 années dans les peloton pour ce fidèle lieutenant de Romain Bardet. Le Manchois fait partie des indispensables équipiers, souvent dans l'ombre de leur leader. Un rôle qu’il endosse encore sur cette Vuelta 2023 malgré deux premières semaines de courses un peu difficiles. “J'ai attrapé un petit rhume qui est descendu un peu sur les bronches. Et je sens qu’avec mon âge vieillissant l'immunité est plus faible. Et je n'ai pas eu l'opportunité de prendre une bonne échappée jusqu'à présent” regrette Mikaël Chérel.

Le Normand espère donc se distinguer d’ici à dimanche et l’arrivée de ce Tour d’Espagne. “C'est clairement l' objectif. Bien figurer sur une étape en passant la journée au sein de l'échappée, en tentant une dernière fois de jouer avec la victoire d'étape. Il reste peu d'opportunités, mais j'espère les saisir et je pars avec plein de motivation et avec une grande envie” confie le Normand qui, pour l’instant, ne veut pas encore se projeter vers les émotions qu’il pourrait ressentir dimanche prochain, quand il franchira pour la dernière fois, une ligne d'arrivée au sein d’un peloton professionnel. “On me pose beaucoup la question de savoir si je me rends compte vraiment que c'est ma dernière semaine en tant que coureur pro. Franchement, j'y pense pas parce que cette course est pleine d'intensité, elle demande beaucoup d'engagement physique et psychologique. J'y penserais seulement dimanche. La dernière étape d’un grand Tour, c'est toujours un petit peu une étape parade. Donc là, je pourrai me permettre de décompresser et de savourer” anticipe le natif de Saint-Hilaire-du-Harcouët, pour l’instant 51e du classement général sur un peloton de 150 coureurs rescapés dans cette Vuelta 2023.

Bientôt étudiant !

Après 17 ans vécus au rythme des entraînements et des courses, Mikaël Chérel s’apprête à basculer dans un monde totalement nouveau pour lui : il sera bientôt étudiant ! “Faut que j'achète des stylos, une trousse et des cahiers parce que je retrouverai les bancs de l'école le 2 octobre pour une formation dispensée par le Centre de droit et d'économie du sport de Limoges. Une formation qu’a suivie Amaël Moinard (autre cycliste manchois retraité) il y a deux ans. Il est important pour un futur retraité du sport comme moi, qui n'a jamais exercé dans la vie active, d'obtenir rapidement des outils de formation et puis des moyens de réfléchir pour la suite” explique le Normand, serein et posé au moment d’atteindre ce croisement entre sa vie sportive et son avenir personnel. “Je vais quand même regretter les massages gratuits à l'issue des étapes. J’en plaisante en disant à mon super masseur que dans quelques jours ce type de prestation sera facturée” conclut Mikaël Chérel.