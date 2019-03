Cyclisme Milan-San Remo : Alaphilippe pour la gagne et Bardet pour le plaisir

Par Jean-Pierre Morel, France Bleu Pays d'Auvergne

Julian Alaphilippe et Romain Bardet seront ce samedi au départ de Milan-San Remo. Le Montluçonnais vient de s'illustrer lors de Tirreno-Adriatico en remportant deux étapes, et sera l'un des favoris de l'épreuve. Le Brivadois, cinquième de Paris-Nice, revient six ans après son unique participation.