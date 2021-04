Cyclisme - "Moi, je ne me mouille plus" : l'ami qui a perdu son pari avec David Gaudu va tenir parole

C'est à se demander ce qui a le plus fait plaisir à David Gaudu ! Ce dimanche, le Finistérien a pourtant signé son premier podium sur un Monument en terminant à une magnifique 3e place sur Liège-Bastogne-Liège, derrière Tadej Pogacar et Julian Alaphilippe. Par la même occasion, il a aussi fait perdre un pari à un ami. Ce que le coureur de la Groupama-FDJ n'a pas manqué de rappeler quelques instants après avoir franchi la ligne d'arrivée. "A 50 mètres de la ligne, j'ai pensé au pari que m'avait lancé un pote : "si tu fais un podium sur les Ardennaises, je viendrai faire 7h avec toi". Du coup, il va être obligé de venir" ! Et David Gaudu a exhumé, dans la foulée, le tweet de cet ami.

Nelson Daniel a joué, il a perdu. "Si ça l'a motivé à faire podium, je suis content pour lui" se marre le Normand qui, devant sa télé, était autant ravi pour son copain, qu'inquiet dans le dernier kilomètre pour la perte de son pari. Il a rencontré David Gaudu il y a cinq ans via les jeux vidéos et leur ami commun Nicolas Malle. Et, depuis la 7e place du Landivisien sur la Flèche Wallonne, les taquineries allaient bon train. "On a une conversation Messenger avec les copains et on le chambrait. Bon, au final, je vais devoir faire sept heures !"

Sept heures d'un coup et 200 bornes, je n'ai jamais fait

Ce coureur de première catégorie licencié à Moyon-Percy (N3), dans la Manche, essaye de se rassurer. "David était sans doute dans l'euphorie quand il a dit que je ne faisais pas de vélo, je ne vais pas partir de nulle part non plus", mais quand même... "Sept heures d'un coup, j'avoue que je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais fait 200 bornes non plus. Même pour un 1re catégorie à très haut niveau, ça pique. Alors, pour moi... En plus, cette année, je suis en manque d'entraînement. Ca va être compliqué, mais je serai ravi de le faire rien que pour ce qu'il a fait et ce qu'il nous a fait vivre".

Il ne va plus parier avec David Gaudu

La sortie prévue avec David Gaudu n'est pas encore calée vu le calendrier qui attend le Finistérien, "peut-être en fin d'année" reprend Nelson Daniel qui s'est maintenant fait une promesse. "Moi, je ne me mouille plus" répond-il quand on lui demande s'il osera parier sur une victoire d'étape de David Gaudu lors du prochain Tour de France. Avec un départ prévu à Brest et une première étape qui arrivera quasiment sur les terres du Landivisien. Ou sur un maillot jaune de David Gaudu sur la Grande Boucle. "Même si je lui dis de gagner le Tour, et qu'il arrive à faire cette dinguerie, le défi serait trop de taille !" C'est décidé, Nelson Daniel ne va plus parier avec un David Gaudu qui n'en finit plus d'épater le monde du cyclisme.