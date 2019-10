Guillaume Martin : " J'ai déjà les JO de Tokyo et les mondiaux dans un coin de la tête"

Guillaume Martin participe au Tour de Guangxi (Chine) du 17 au 22 octobre. Ce sera la dernière course de la saison du cycliste ornais. C'est aussi sa dernière avec l'équipe Wanty Gobert avant de rejoindre l'an prochain Cofidis. Guillaume Martin a déjà en tête la prochaine saison et les JO de Tokyo.

Guillaume Martin termine sa saison en participant au Tour du Guanxy (Du 17 au 22 octobre). Il ne s'attend pas à effectuer une performance exceptionnelle dans un parcours où la plupart des six étapes favorises les sprinteurs mais le cycliste ornais fera tout pour finir sur une note positive.

"C'est la dernière course Pro tour de la saison, explique Guillaume Martin. C'est quand même une course au niveau très relevé. C'est une course importante pour l'équipe parce qu'on a un sponsor vêtement chinois. Et C'est aussi ma dernière course avec Wanty Gobert après quatre belles années ensemble. J'ai donc aussi à cœur de bien finir cette aventure."

Guillaume Martin quittera l'équipe belge la saison prochaine pour Cofidis. Wanty-Gobert lui aura permis de faire ses premiers pas dans le monde professionnel.

"Il y a eu beaucoup de chemin parcourus en quatre ans. Je suis arrivé sur la pointe des pieds. J'ai été blessé dès que je suis arrivé mais l'équipe m'a fait confiance et m'a mis dans de bonnes dispositions.

Elle m'a fait grandir et j'ai pu acquérir assez vite ce rôle de leader et disputer trois Tour de France avec une douzième place au général cette année.

Je suis conscient du chemin parcouru et ce que je dois à cette équipe."

Quand on court beaucoup, on arrive à être régulier mais après pour gagner il manque peut-être quelques petits pourcentages

Guillaume Martin a fait preuve de régularité cette saison : 2eme du Tour de Sicile, 3eme du Tour du Limousin ou encore 5eme du Tour de Burgos même si cette régularité ne lui a pas permis de décrocher un succès.

"Quand on court beaucoup, on arrive à être régulier mais après pour gagner il manque peut-être quelques petits pourcentages. Peut-être que l'an prochain il faudra que je coure un peu moins et que je me focalise sur d'autres objectifs mais je reste quand même très satisfait de ma saison."

Guillaume Martin a déjà en tête la prochaine saison qui sera à la fois une année olympique et de championnats du Monde. Le cycliste ornais espère que son profil correspondra à ceux recherchés par l'équipe de France.

"L'an prochain effectivement on aura un championnat du monde qui va être très difficile donc je suis vraiment candidat. Il y a aussi les jeux Olympiques à Tokyo qui sont aussi difficiles. Les deux peuvent donc être un objectif. En tout cas dès aujourd'hui j'ai ça dans un coin de la tête, c'est certain."