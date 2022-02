Cyclisme : Nouvelle page d'histoire pour Cofidis

Jeudi sera un jour historique pour Cofidis. Lancée cette année, l'équipe féminine dirigée par Gaël Le Bellec va disputer sa première course officielle. La formation cycliste nordiste, emmenée par l'allemande Clara Koppenburg, participe au tour de Valence du 17 au 21 février.

Les dirigeants de la formation nordiste ont recruté 11 cyclistes pour lancer ce nouveau projet. L'equipe évoluera au deuxième échelon mondial, le niveau continental, avec pour objectif d'intégrer à moyen terme le World Tour, l'élite internationale.

Une partie de l'équipe féminine de Cofidis en stage de pré-saison en Espagne - Charley Sylvain

Un projet central pour Cofidis

Cofidis entame sa 26ème saison dans le monde du cyclisme. Lancer une équipe féminine en 2022 est une idée qui s'est imposée naturellement aux yeux des responsables de l'entreprise. Florent Poleyn, en charge de la communication sponsoring le confirme : "Pour le fondateur de Cofidis, il fallait imaginer des parallèles entre l'entreprise et le cyclisme. Aujourd'hui la société compte quasiment 70% de femmes dans ses effectifs. Créer était une équipe féminine avait donc du sens."

Pourquoi Cofidis se lance dans le cyclisme féminin? Copier

Qui sont les heureuses élues ? - Cofidis

7 filles au départ de cette grande première

L'allemande Clara Koppenburg sera la leader de l'équipe sur ce tour de Valence qu'elle avait remporté en 2019. Elle sera entourée de l'italienne Martina Alzini, de la canadienne Gabrielle Pilote-Fortin et de 4 françaises, Valentine Fortin, Olivia Onesti, Cédrine Kerbaol et Sandra Levenez.

Sandra Levenez, 42 ans, apportera également, tout au long de la saison, son expérience à cette nouvelle équipe française. La bretonne a hâte d'en découdre et de porter haut les couleur de Cofidis : " Cette marque a une grande histoire, on a toutes conscience de cela. Nous sommes toutes très motivées. On veut réussir cette grande première."

Sandra Levenez veut être à la hauteur des ambitions de Cofidis Copier