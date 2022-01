Cyclisme : objectifs ambitieux pour les deux Bretons de l'équipe Groupama-FDJ

L’équipe cycliste Groupama-FDJ a dévoilé ce mardi 11 janvier, ses ambitions pour l'année 2022. Et parmi les six coureurs, deux Bretons : David Gaudu et Valentin Madouas. Tous deux comptent bien s'illustrer sur les routes cette saison.

C'est un rendez-vous annuel. En ce début du mois de janvier, l'équipe cycliste Groupama-FDJ fait le point sur la saison passée et se projette dans l'année 2022. Sur les six coureurs - Arnaud Démare, David Gaudu, Romain Grégoire, Stefan Küng, Valentin Madouas et Thibaut Pinot - deux sont originaires de Bretagne, et tous deux sont même Finistériens. David Gaudu est né à Landivisiau, tandis que Valentin Madouas a vu le jour à Brest. Et le duo breton compte bien briller cette année.

Lier performance et plaisir pour David Gaudu

David Gaudu revient avec le sourire sur l'année 2021 : "Ça a été ma meilleure saison chez les pros. J'ai intégré le top 20 mondial et j'ai envie de continuer de performer au maximum", commente le jeune cycliste. Il est désormais installé parmi les meilleurs grimpeurs mondiaux et il sera sans doute l’un des coureurs les plus attendus de la saison. Une année pendant laquelle il souhaite "transformer les top 10 en top 5, les top 5 en podiums et les podiums en victoires".

Au programme du Breton notamment, Paris-Nice et le Tour du Pays basque, sur lequel il avait brillé en 2021, avant de retrouver les routes du Tour de France. Pas de Giro donc cette année pour le breton : "C'est une déception oui et non. Dans tous les cas le Tour de France, ça reste la course où l'équipe a besoin de briller, on se doit d'être présent."

J'aimerais être le leader sur le Tour de France. - David Gaudu.

Un Tour de France sur lequel il avait été leader de l'équipe l'année dernière, en l'absence de Thibault Pinot. Une épreuve qui a donné confiance au coureur : "L'équipe met sa confiance dans vos mains et se dévoue. Ça fait passer des caps et c'est une pression que j'aime ressentir." Mais pas de quoi gonfler l'ego : "Faut rester sur terre. Tous les ans, il faut réinitialiser le mental et se dire qu'on repart de zéro. Rien n'est acquis.", indique le Breton.

Pour le moment rien n'est décidé concernant le nom du leader de cette année, mais le Breton ne cache pas son envie : "C'est sûr que j'aimerais énormément, après, c'est la saison qui va décider qui sera leader. Le but, c'est de faire le meilleur Tour avec le meilleur classement général, grâce au collectif de l'équipe."

Le coureur a toute la confiance de son Manager, Marc Madiot : "Il a été extrêmement constant au plus haut niveau, avec les meilleurs, dans différents types de courses. Je pense qu'il a franchi des étapes psychologiquement en devenant un vrai leader, c'est de bon augure sur la saison qui arrive."

Courir pour l'équipe pour Valentin Madouas

Son coéquipier Valentin Madouas a fait également de la Grande Boucle son principal objectif. Concernant son rôle, le breton se veut collectif : "L'objectif est d'aider les leaders, ça me tient vraiment à cœur. Je les accompagne au maximum et j'apprends aussi grâce à eux, pour élever mon niveau", détaille Valentin Madouas. L'absence de leader pour le moment ne dérange pas le coéquipier : "Pour moi c'est une force de courir avec plusieurs leaders. Au vu du parcours c'est une bonne chose, ça permet à tous les coureurs de donner le maximum chacun", déclare le jeune Finistérien.

Le jeune coureur estime qu'il est "à 80%" de ses capacités et qu'il a encore beaucoup à apprendre : "Je commence à me connaitre moi-même, physiquement. J'ai aussi appris la gestion des pics de forme. Je commence à avoir des repères sur certaines courses. J'espère apprendre des phases difficiles pour rebondir et être très performant toute la saison", confie de Breton.

J'ai ma carte à jouer sur certaines Classiques. - Valentin Madouas.

Un apprentissage qui varie tout au long de la saison : "Mon rôle est différent selon les courses. Sur certaines classiques, j'ai ma chance, c'est ce rôle qui est important à savoir gérer."

D'ailleurs en début de saison, Valentin sera attendu sur les Classiques flandriennes et ardennaises pour lesquelles le puncheur veut être en mesure de "jouer la gagne et chercher tops 5, voir des victoires". Il sera également sur la ligne de départ du Paris-Nice.

Marc Madiot apprécie l'état d'esprit du jeune coureur : "Il arrive en pleine période de maturité. J'aime beaucoup son enthousiasme, sa volonté et sa détermination. Il est capable de se réinventer pour aller chercher plus et mieux. Je suis persuadé qu'il va faire une belle saison", sourit le Manager général.

Viser le podium du Tour de France

Pour l’équipe, qui fête ses 25 ans dans le peloton cette saison, l’objectif est de "frapper fort, gagner le plus souvent possible, s’illustrer sur les grands rendez-vous". Notamment Le Giro et le Tour de France qui sont "deux points culminants" pour l'équipe.

En ce qui concerne le Tour de France, Marc Madiot, le Manager général de la formation, a été clair : "On s'inscrit dans ceux qui vont se battre pour le podium. Les gens qui y sont montés lors des derniers Tours n'avaient rien de plus que nous, si ce n'est la volonté d'y parvenir. Cette volonté, on l'a", a martelé le Manager général.

On aura cette détermination et cette volonté qui vont nous réunir pour aller chercher des résultats - Marc Madiot.

Le chef de file de l'équipe cycliste a également insisté sur la notion phare de cette saison : le collectif. "Je n'ai pas d'objectif individuel. J'ai un objectif collectif. On s'est aperçu qu'on avait un besoin de se retrouver, se ressourcer et se remobiliser tout ensemble. Tout le monde doit être concerné par le résultat". Un collectif qui se construit à mesure des stages et que l'équipe souhaite opérationnel dès la fin janvier avec les premières courses.

Le retour de Thibault Pinot

Un Tour de France qui sera d'ailleurs marqué par le retour en selle de Thibault Pinot, absent l'année dernière. Sera-t-il pour autant le seul leader de l'équipe ? Le Manager général n'a pas encore tranché : "On ira avec plusieurs cartouches. Les circonstances de course auront une influence. Aujourd'hui je suis incapable de vous répondre sur qui sera le leader entre Pinot, Gaudu et Störer", a confié Marc Madiot.