Cyclisme - Paris-Camembert aura sa "tranchée d'Arenberg"

Les organisateurs de la classique normande Paris-Camembert ont présenté le parcours de la 79e édition qui se déroulera le mardi 10 avril. Le Parcours empruntera un chemin forestier non goudronné pour la première fois : le chemin de la cabine.

La 79e édition du Paris-Camembert partira comme l'an passé de Pont-Audemer dans l'Eure pour rejoindre Livarot dans le Calvados.

Entre les deux villes, les organisateurs ont modifié le parcours en allant chercher les côtes dans le Calvados et en multipliant les passages sur certaines difficultés (Côte d'Angleterre). Le peloton passera également trois fois dans le centre-ville de Livarot et franchira la ligne après une dernière difficulté à six kilomètres du but (St Michel de Livet).

Paris-Roubaix a ses pavées, nous on aura le chemin de la cabine

L'une des nouveautés sera le passage d'un chemin forestier non goudronné, le chemin de la cabine dans les bois de Livarot, long de 1,9 km. "Paris-Roubaix a ses pavées, nous on aura le chemin de la cabine", s'enthousiasme l'un des organisateurs.

"Ce sera notre tranchée d'Arenberg, abonde Guy Brien, le président du comité d'organisation de Paris-Camembert depuis 1991. On l'a d'abord regardé en voiture. Ensuite, des gens nous ont aidé en vélo pour voir un peu ce que ça donnait. On fera procéder à un petit élagage pour que les véhicules des directeurs sportifs puissent passer avec les vélos."

Vous avez pu voir que toutes les courses innovent

Guy Brien ne se dit pas inquiet de la réaction du peloton et des coureurs. "Ils sont habitués à l'innovation. Vous avez pu voir que toutes les courses innovent. Le grand prix de Plouay qui n'est plus en circuit mais en ligne passe par des chemins un peu comme ça, escarpés. On vient de voir aussi la présentation du Tour de France où le tour ira sur un chemin empierré sur environ deux kilomètres en montagne."