Cyclisme : Paris-Nice de passage en Drôme et en Ardèche le 9 mars

Les coureurs de Paris-Nice arrivent en Drôme et en Ardèche jeudi à l'occasion de la 5e étape entre Saint-Symphorien-sur-Coise et Saint-Paul-Trois-Châteaux. C'est l'étape la plus longue de l'épreuve, 212km.