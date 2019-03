Cyclisme Paris-Nice : La course au soleil s'installe 2 jours dans le Loiret

C'est la 1ère grande course à étape de la saison, le Paris-Nice s'est élancé ce dimanche, avec une 1ère étape autour de St-Germain en Laye. Demain et mardi, le peloton passera par le Loiret avec une arrivée demain à Bellegarde.

Sermaises, France

Pas de surprise hier, l'arrivée était prévue au sprint et le scénario a été respectée. Malgré une étape venteuse qui a provoqué des cassures au sein du peloton avec des groupes qui se sont éparpillés à cause des bordures, c'est bien dans la dernière ligne droite que la décision s'est faite. Et à ce petit jeu, c'est le néerlandais Dylan Groenewegen qui a été le plus costaud.

Le néerlandais de la Jumbo s'est imposé d'un cheveu sur la ligne devant l'australien Caleb Ewan © Maxppp - EPA/SEBASTIEN

Les sprinteurs à nouveau attendus à Bellegarde, à moins que...

Demain, les coureurs partent des Bréviaires (78) et arrivent donc dans le Loiret. L'entrée dans le département se fera par Sermaises entre 14H40 et 14h55 en fonction de l'allure du jour. Le peloton contournera ensuite Pithiviers par l'Est pour repartir plein Sud ver Bellegarde.

La partie de la 2ème étape qui traverse le Loiret pour une arrivée à Bellegarde - paris-nice.fr

La fin de l'étape sera une boucle de 23 kilomètres. Les coureurs passeront en effet une 1ère fois sur la ligne d'arrivée avant de terminer par un circuit passant par Boiscommun et St-Loup des Vignes pour finir entre 16H15 et 16H40 sur la ligne installée rue Demersay.

Les prévisions pour les derniers kilomères. Le 1er chiffre indique la distance restante, le 2è, la distance parcourue, les 3 autres sont les heures de passage attendues à 41, 43 ou 45km/h - paris-nice.fr

Vu le profil plat, avec quelques petites côtes, sans difficulté, une nouvelle fois, la part belle devrait être faite aux sprinteurs.

Comme hier, peu de relief dans l'étape de demain - paris-nice.fr

Mais le vent qui a joué des tours à certains coureurs hier pourrait encore s'inviter en trouble-fête. D'autant que le parcours se compose de grandes lignes droites de plaine, bien dégagées qui pourraient provoquer des cassures. Après cette 2ème étape, le peloton de Paris-Nice passera la nuit dans le Loiret. Mardi le départ sera en effet donné de Cepoy à 11H30 en direction de Moulin-Yzeure dans l'Allier. Pour évoquer ce passage de Paris-Nice dans le Loiret, l'invité de France Bleu Orléans à 7H45 demain sera François Lemarchand, le directeur de Paris-Nice.