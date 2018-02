Le 7 Mars prochain la course Paris Nice passera par Saint-Étienne. Un contre-la-montre de plus de 18 kilomètres qui partira de La Fouillouse et arrivera devant le stade Geoffroy Guichard. Un événement qui prouve à nouveau que Saint-Étienne et son maire espèrent un grand départ du Tour de France.

Saint-Étienne, France

Le 76e Paris Nice passera une nouvelle fois par Saint-Étienne. Ce sera le mercredi 7 Mars prochain. Un contre-la-montre de 18 kilomètres 400 qui s'avère déterminant pour la victoire finale à Nice. Le parcours a été présenté ce mercredi dans les salons du stade Geoffroy Guichard, et pour cause, c'est là-bas que se fera l'arrivée, après être partie La Fouillouse, un passage par Saint-Héand, une descente délicate jusqu'à l'Étrat et la Tour-en-Jarez avant donc ce finish devant l'antre des Verts.

Pour l'ancien cycliste François Le Marchand, responsable sportif chez ASO et donc à l'origine du tracé de ce contre-la-montre s'attend à une course relevée et déterminante pour la suite : "C'est en milieu de semaine quand les organismes commencent à être fatigués, ce n'est pas totalement plat donc il faudra bien négocier ce chrono, ce terrain sera vraiment à prendre très au sérieux, il y en a pour tout le monde, une montée assez longue, puis une plus courte, il faudra connaitre les bons braquets, le bon gonflage pour les vélos, ce sera vraiment une affaire de spécialiste" explique-t-il.

Pour #SaintEtienne "En 2019, une surprise, et après 2020... une très tres grosse surprise ! "promet le maire Gaël Perdriau devant les organisateurs du #ParisNice et du #tourdefrancepic.twitter.com/EVX60iznTi — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) February 6, 2018

L'autre enjeu de cette présentation officielle, c'était encore une fois, après le passage du Critérium l'année dernière, de prouver que Saint-Étienne a les épaules et souhaite vraiment accueillir un grand départ du tour de France. C'est donc aussi sur le terrain du relationnel que cela se joue. Gaël Perdriau, le maire de Saint-Étienne a mis les pieds dans le plat dès le début de la conférence de presse : "Saint-Étienne aime le vélo et nous le montrons, 2014 tour de France, 2015 Paris Nice avec la croix de Chaubouret, 2017 Dauphiné Libéré et puis cette année ce contre-la-montre de Paris Nice... Je continue ? 2019, une surprise et après 2020, une très très grosse surprise !"

De son côté, le patron du Tour de France Christian Prud'homme ne dévoile rien. Si ce n'est qu'il connait désormais la mécanique : "Je ne sais pas si Saint-Étienne me drague, mais c'est vrai que nous avons construit une relation de confiance. Saint-Étienne est et reste la capitale du cycle et du cyclisme. On peut avoir beaucoup de tracés ici, c'est intéressant. Mais 250 à 300 municipalités rêvent du tour de France et à l'approche des municipales, le total a plutôt tendance à monter..."