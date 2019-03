Cyclisme Paris-Nice : Le peloton arrive dans l'Allier à Moulins-Yzeure

Clermont, Auvergne-Rhône-Alpes, France

"Paris-Nice ne se gagne pas sur ces premières étapes, mais on peut y perdre la course". Romain Bardet connaît la musique. En attendant de trouver un terrain plus favorable, le Brivadois reste très méfiant. "Il y a eu beaucoup de vent au début, il a fallu éviter les bordures, et ne pas perdre de temps sur les principaux adversaires". Ce que n'a pas su faire Warren Barguil, contraint à l'abandon après une chute lors de la deuxième étape. Une étape remportée à Bellegarde, comme la première, au sprint par le néerlandais Dylan Groenewegen.

C'était l'une de mes trois journées les plus dures sur un vélo... Romain Bardet à l'arrivée de la deuxième étape

Bien protégé par ses coéquipiers, Romain Bardet a toutefois été piégé dans le final, et perd c secondes sur la ligne. "On avait u gros collectif, des équipiers formidables, je leur doit mon salut aujourd'hui". Bardet est désormais 9e au classement général, il attend le contre la montre et les étapes plus accidentées pour s'illustrer. Mais il sera forcément très encouragé dès l'entrée de la course en Auvergne, dans le département de l'Allier, juste après Le Veurdre. Les coureurs traverseront ensuite Bagneux, puis Montilly.

🏁🏁🏁

Revivez le dernier kilomètre de la 2⃣e étape !

The last kilometre of the 2⃣nd stage is here !#ParisNicepic.twitter.com/6XFMpjLO77 — Paris-Nice (@ParisNice) March 11, 2019

Ce mardi, les coureurs s'élanceront de Cepoy dans le Loiret, et l'arrivée sera jugée entre Moulins et Yzeure au terme des 223 kilomètres de course. Le peloton sillonnera le département du Cher, et devrait entrer dans l'Allier vers 15 heures 30.

Le parcours avant l'arrivée à Moulins-Yzeure

L'arrivée de cette troisième étape à Moulins-Yzeure est prévue sur la départementale 707, après une longue ligne droite. Le vainqueur est attendu aux environs de 16 heures 30.