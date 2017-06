Cyclisme. Pas de Tour de France pour Nicolas Edet

Le coureur sarthois n'a pas été retenu par son équipe Cofidis qui a dévoilé ce lundi, la liste des coureurs engagés pour la Grande Boucle. Nicolas Edet n'en fait pas partie, il n'est que remplaçant.

Il avait pourtant animé la course en ligne du championnat de France dimanche à Saint Omer. Nicolas Edet a été aux avant-postes durant 150 km, en compagnie de 16 autres coureurs. Pas assez apparemment pour séduire son directeur sportif. Cofidis a décidé de ne pas sélectionner le Sarthois pour le Tour de France qui démarre samedi à Düsseldorf en Allemagne. Nicolas Edet figure sur la liste des remplaçants en cas de pépin d'un de ses coéquipiers. Le coureur de La Ferté Bernard, meilleur grimpeur du Tour d'Espagne en 2013, ne devait pas participer à la Grande Boucle l'an passé. Mais il avait été rappelé à la dernière minute suite à la blessure à la main de son leader Nacer Bouhanni. Comme en 2013, le sarthois suivra le tour de France à la télé. Il n' y aura donc pas de Sarthois au départ du Tour puisque Tony Hurel n'a pas été retenu, non plus, par son équipe Direct Energie.

Les résultats de Nicolas Edet cette saison