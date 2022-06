Cyclisme : Pierre Latour sera bien au départ du Tour de France

Pierre Latour va mieux et retrouve la compétition ce jeudi à Cholet à l'occasion des championnats de France. Le coureur de Romans-sur-Isère s'est fracturé le radius gauche lors de la Mercan' Tour Classic le 31 mai dernier mais depuis, le leader de l'équipe TotalEnergies a repris l'entraînement et sa blessure n'est plus qu'un mauvais souvenir. Pierre Latour, double champion de France du contre la montre individuel, se présente à Cholet ce jeudi avec l'ambition de monter sur le podium, il participera aussi à l'épreuve en ligne ce dimanche avec l'objectif de reprendre le rythme des longues courses d'un jour et d'aider son équipe dans la quête d'une victoire. Le Drômois, sauf ennui de dernière minute, sera donc bien au départ du Tour de France le 1er juillet à Copenhague.