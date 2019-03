Cyclisme : plateau relevé pour les Boucles Drôme-Ardèche

Guilherand-Granges, France

Thibaut Pinot, Romain Bardet, Warren Barguil et Lilian Calmejane vont pouvoir se jauger mais d'autres coureurs seront en embuscade comme Arthur Vichot ou Pierre Rolland. En revanche, les cyclistes locaux Pierre Latour et Axel Domont, blessés, seront absents cette année.

Ce samedi en Ardèche, les cyclistes rouleront 200 km pendant lesquels ils devront grimper plusieurs fois à Saint-Romain-de-Lerps (614m), en passant par Alboussière, Toulaud et évidemment par Guilherand-Granges qui est à la fois le départ et l'arrivée de cette course. Départ à 10h50. Arrivée aux alentours de 16h.

Le parcours côté Ardèche ce samedi - Boucles Drôme-Ardèche

Dimanche, côté Drôme, les coureurs partiront et arriveront à Livron, une épreuve de 215 km moins escarpée mais qui pourrait être très venteuse. Départ à 11h. Arrivée aux alentours de 16h.

Le parcours du dimanche dans la Drôme - Boucles Drôme-Ardèche

Idéal pour préparer Paris-Nice

Stéphane Goubert est directeur sportif de l'Équipe savoyarde AG2R La Mondiale et pour ses coureurs, cette course est idéale pour la préparation de Paris-Nice, course à laquelle va participer Romain Bardet. "C'est proche de chez nous donc ça évite de longs trajets qui sont fatigants pour les coureurs et le parcours proposé permet d'affiner la condition physique à une semaine de Paris-Nice".

Un très beau week end de vélo qui s’annonce sur les @boucles_classic qui chaque année nous proposent des courses animées! De bons souvenirs des éditions précédentes que nous espérons perpétuer avec @AG2RLMCyclisme! https://t.co/0gx7RJfhx2 — Romain Bardet (@romainbardet) March 1, 2019

Un air de tour de France avec une mini-caravane

Les organisateurs, tous bénévoles, se sont inspirés du Tour de France en proposant pour la première année une mini-caravane publicitaire. Cinq partenaires sur six sont des entreprises implantées en Drôme-Ardèche, "elles distribueront des portes-clés, des stylos, des livrets de recettes, etc..." explique un des co-organisateurs, Sylvain Renaud. "C'est une manière de pérenniser les épreuves sachant que les tracés sont plus ou moins définis".

