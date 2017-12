Ils vont quitter le froid pour le soleil. Les coureurs de l'équipe cycliste Vital-Concept du Nantais Jérome Pineau se retrouvent en Espagne pour leur premier stage de la saison. Ils vont s'installer pour une semaine à Dénia sur la Costa Blanca entre Valence et Alicante. "Sur place, les températures oscillent actuellement entre quinze et vingt degrés" glisse Jimmy Engoulvent, l'un des directeurs sportifs de l'équipe. Résultat, plusieurs formations cyclistes ont choisi cette région pour se préparer. C'est le cas notamment d'AG2R, de Cofidis ou encore de la FDJ. Car, au delà du climat, le terrain de jeu est idéal. "Il y a de grandes lignes droite au bord de la mer. Mais dans les terres, le profil est escarpé et vallonné. Il y a des cols avec une pente moyenne d'environ 7 à 8%. Nous allons les escalader" précise Jimmy Engoulvent.

Environ 1000 kilomètres en une semaine

Le Nantais Bryan Coquard et ses coéquipiers vont accumuler les kilomètres pendant une semaine. "Ils vont parcourir entre 800 et 1000 kilomètres. C'est un stage d'endurance" prévient Jimmy Engoulvent. Au programme, des sorties quasi-quotidiennes d'environ trois à cinq heures. Mais pas seulement. "Il y aura également un travail de renforcement musculaire et de gainage dans l'une des salles de notre hôtel. Sans oublier, quelques séances vidéo et des entretiens individuels" conclut Jimmy Engoulvent. Bref, de bonnes nuits de sommeil en perspective.