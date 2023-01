Cyclisme : près d'un million d'euros de budget pour la 53e édition de l'Étoile de Bessèges - Tour du Gard

Première course à étapes de la saison en Europe, l'Étoile de Bessèges - Tour du Gard est un rendez-vous incontournable pour les équipes cyclistes professionnelles. "Nous avons été obligés de refuser une dizaine d'équipes comme la Caja Rural et Euskatel-Euskadi" affirme Claudine Fangille-Allègre, organisatrice de l'épreuve. Au total, 20 équipes de sept coureurs ont été retenues dont huit formations évoluant en World Tour, c'est-à-dire le plus haut niveau du cyclisme mondial. A suivre notamment, Cofidis, Groupama-FDJ, Inéos-Grenadier, AG2R-Citroen ou encore Alpecin-Deceuninck.

Thibaut Pinot au départ de l'Etoile de Bessèges

Troisième du Tour de France en 2014, le Français Thibaut Pinot (FDJ-Groupama), qui prendra sa retraite à la fin de la saison, sera au départ de cette 53e édition de l'Étoile de Bessèges - Tour du Gard. L'ancien champion du monde polonais, Michal Kwiatkowski (Inéos Grenadier) est également annoncé ainsi que le vainqueur de l'an dernier Benjamin Thomas (Cofidis).

Quatre étapes en ligne et un contre-la-montre individuel

Cinq jours de course sont au programme. Du 1er au 5 février 2023 . Au total, 656 km seront à parcourir. Parmi les arrivées à ne pas rater, celle au sommet du Mont-Bouquet le 4 février 2023.

1re étape : Bellegarde- Bellegarde 160 km

2e étape : Bagard - Aubais 170 km

3e étape : Bessèges - Bessèges 169 km

4e étape : Saint-Christol-les-Alès - Le Mont Bouquet 146 km

5e étape : Alès - Alès 11 km

975.000 d'euros de budget

Les organisateurs de l'Etoile de Bessèges - Tour du Gard dispose d'un budget de 975.000 euros dont 85.000 réservés aux frais d'hébergement des coureurs et des officiels. "Ça représente 2.700 nuitées à travers une douzaine d'hôtels gardois" conclut Claudine Fangille-Allègre.