Après sa chute le 11 septembre dernier pendant le Tour de France et sa commotion cérébrale, Romain Bardet d'AG2R La Mondiale reprend la compétition le 7 octobre au départ de la Flèche Brabançonne. Il s'alignera également le 11 octobre pour le Paris-Tours.

Cyclisme : près d'un mois après sa chute, Romain Bardet revient dans la course

Romain Bardet revient dans la course ! Le leader de l'équipe cycliste chambérienne AG2R La Mondiale - qu'il quittera le 1er janvier 2021 - a repris l'entraînement. Romain Bardet a été contraint d'abandonner le Tour de France et d'exercer son activité sportive suite à une commotion cérébrale après une chute lors de la 13e étape du Tour, le 11 septembre dernier.

Romain Bardet sera donc de retour le 7 octobre pour disputer la Flèche Brabançonne, puis le 11 octobre pour la course Paris-Tours.

Mercredi, j’ai reçu le feu vert pour reprendre la compétition après avoir recommencé l’entraînement le 29 septembre - Romain Bardet

"Je suis tout simplement heureux de reprendre la compétition et de retrouver l’équipe. Je ne me voyais pas terminer la saison et ma belle histoire avec la formation AG2R LA MONDIALE sur une chute" explique Romain Bardet dans un communiqué adressé par la formation savoyarde.