Cyclisme: Rémi Cavagna accidenté en Espagne

La saison 2022 se prépare dès maintenant pour les coureurs cyclistes. Rémi Cavagna et son équipe Deceuninck Quick-Step sont en stage en Espagne depuis le début de la semaine, pour profiter des bonnes conditions climatiques. Malheureusement, le stage s'est vite arrêté pour le TGV de Clermont, victime d'un accident mercredi.

Les détails de l'accident ne sont pas connus mais on sait qu'il impliquait deux coureurs de l'équipe, Rémi Cavagna et Mauri Vansevenant. Ce dernier souffre d'une fracture du pouce et est rentré en Belgique. C'est plus sérieux pour le français. Selon le communiqué de son équipe, il souffre d'une fracture d'une vertèbre (L1). Il a été hospitalisé à Valence, où il devrait être opéré lundi prochain par le professeur Muñoz. Heureusement, les premiers examens confirment qu'il n'y a pas de dommage neurologique.

Aucune indication sur la durée de l'immobilisation que devra respecter Rémi Cavagna. Cet accident risque tout de même de contrarier son programme de début de saison prochaine. Il faudra donc probablement attendre encore un peu avant de le voir porter son maillot de champion de France de course en ligne.