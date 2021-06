Cyclisme : le Clermontois Rémi Cavagna champion de France

On l'attendait sur le contre la montre, il a triomphé sur la course en ligne. Rémi Cavagna a été sacré champion de France ce dimanche à Epinal.

Difficile de trouver meilleur moyen de surmonter une déception. Rémi Cavagna était arrivé dans les Vosges champion de France en titre et favori du contre la montre. Il en repartira bien avec un maillot bleu-blanc-rouge mais pas celui auquel il s'attendait. Après avoir raté le contre la montre (il termine 23eme en raison de problèmes mécaniques), il a dominé avec brio la course en ligne sur le difficile circuit d'Epinal.

Le TGV de Clermont-Ferrand a fait la course parfaite, au service de son coéquipier Julian Alaphilippe. L'autre auvergnat de la Deceuninck Quick Step avait une bonne carte à jouer sur un parcours qui lui convenait bien. En bon équipier, Rémi Cavagna a pris l'échappée de 14 coureurs qui s'est dessinée en début de course, afin d'être disponible pour son leader quand les choses allaient se corser. Le champion du monde a tenté, avec un petit groupe de costauds, de revenir sur les échappés à une trentaine de kilomètres de l'arrivée, Rémi Cavagna a donc coupé son effort, n'a plus pris de relais et s'est placé à l'arrière du groupe.

Un auvergnat peut en cacher un autre

Quand la tentative de rapprochement de Julian Alaphilippe a été condamnée à l'échec, Rémi Cavagna avait carte blanche pour tenter sa chance. Ce qu'il a fait magistralement à l'entame du dernier tour. Il a pris quelques mètres d'avance dans une partie technique, a roulé à fond sur le plat, sa spécialité, pour creuser l'écart, avant la dernière ascension. Une leçon tactique doublée d'une démonstration de force quand il a pris encore quelques secondes d'avance supplémentaires dans la montée. Il ne restait plus qu'à ne pas faire d'erreur dans la descente (pas évident sur une route détrempée), avant d'avaler la bosse finale et de passer la ligne en vainqueur.

Rémi Cavagna a pu esquisser un sourire dans les derniers mètres et lever timidement les bras, lui qui n'est pas très à l'aise quand il s'agit d'enlever les mains de son guidon. Le TGV de Clermont-Ferrand va donc porter un an le maillot bleu-blanc-rouge: il le portera d'ailleurs bien plus souvent que son maillot de champion de France du contre la montre puisque ce dernier est réservé à l'exercice chronométré. En revanche, il ne sera pas au départ du Tour de France samedi; Rémi Cavagna sort du Tour d'Italie et la Grande Boucle n'est pas prévue à son programme.

Si Julian Alaphilippe espérait s'emparer du maillot tricolore, ce ne sera pas pour cette année. Vu son sourire à l'arrivée, lorsqu'il enlaçait son coéquipier pour le féliciter, il se remettra aisément de cette relative déception. Le maillot est auvergnat et dans l'équipe Deceuninck Quick Step. De toute façon, le champion du monde n'aurait pas pu le porter en course tant qu'il portait le maillot arc en ciel.