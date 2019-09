Cyclisme: Rémi Cavagna prolonge deux ans de plus chez Deceuninck

Clermont-Ferrand, France

Il vit toujours à Clermont-Ferrand, quand il n'est pas sur les routes, mais il est couvé par les belges. Dans son communiqué, Deceuninck - Quick Step reprend d'ailleurs affectueusement le surnom officieux de "TGV de Clermont-Ferrand" donné à Rémi Cavagna, un des gros rouleurs du peloton.

Le coureur, qui vient d'avoir 24 ans, a démontré tout son potentiel cette année. Discrètement d'abord avec une victoire d'étape au Tour de Californie, une course pas vraiment suivie en France. Et tout récemment avec un Tour d'Espagne aux premières loges, très souvent échappé et magnifique vainqueur d'étape à Tolède, sa première victoire dans un des trois grands tours.

Objectif: un titre de champion de France

De quoi conforter la confiance que lui accorde l'équipe Deceuninck - Quick Step, dont Rémi Cavagna porte les couleurs depuis trois ans. Il y en aura donc au moins deux de plus avec cette prolongation de contrat. Avec probablement des objectifs encore un peu plus élevé. Dans le communiqué de son équipe, le coureur clermontois explique qu'il aimerait bien remporter un titre de champion de France. Il vise en priorité celui du contre la montre, sa spécialité, mais ne dédaignerait pas celui de la course en ligne. Chiche!