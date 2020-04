Prévu initialement ce dimanche 12 avril au départ de Compiègne, la course cycliste Paris-Roubaix a été reportée en raison du confinement et de l'épidémie de coronavirus. Le sprinter picard de la Groupama-FDJ Arnaud Démare souhaite que la classique soit disputée cet automne.

Cyclisme : pour Arnaud Démare, la course Paris-Roubaix "mérite de retrouver une place au calendrier" en 2020

C'est un déchirement pour les cyclistes professionnels et les fans : pas de Paris-Roubaix ce dimanche 12 avril ! La célèbre classique devait se disputer entre Compiègne et le vélodrome de Roubaix. Mais la pandémie de coronavirus a eu raison de la course, reportée à une date ultérieure.

Parmi les déçus, le sprinter picard Arnaud Démare, 6e de "l'Enfer du Nord" en 2017. Actuellement confiné chez lui à côté de Beauvais dans l'Oise, le coureur de l'équipe Groupama-FDJ est privé d'un objectif majeur sur son début de saison.

Paris-Roubaix, une classique à reprogrammer en priorité

Le report de Paris-Roubaix crée un vide pour Arnaud Démare, qui s'était entraîné pour avoir un pic de forme au moment de la course. Avant le confinement mi-mars, le sprinter ne s'était aligné que sur le Tour des Emirats Arabes Unis, au début du mois de mars. Il était d'ailleurs resté coincé dans un hôtel pendant huit jours à Abu Dhabi, en raison de l'apparition de cas positifs de Covid-19 sur l'épreuve.

Avec Milan San Remo ou les autres courses pavées, Paris-Roubaix devait ainsi marquer la fin de sa première partie de saison. Au final, pas de frissons sur les pavés du Nord pour le Beauvaisien ! Mais si la course est reportée, elle n'est pas annulée. Arnaud Démare souhaite en tout cas un report de Paris-Roubaix un peu plus tard dans la saison, si le contexte sanitaire le permet.

"Comme Milan San Remo et le Tour des Flandres, Paris-Roubaix reste une course mythique, qui existe depuis plus de 100 ans. Ces courses méritent de retrouver une place au calendrier !"

Pas isolé, l'avis d'Arnaud Démare rejoint celui de la fédération internationale de cyclisme (UCI) et d'Amaury Sport Organisation (ASO), l'organisateur, notamment, du Tour de France et de Paris-Roubaix. Arnaud Démare souhaite au passage une course disputée dans des conditions normales, avec des spectateurs massés le long des routes.

Le sprinter picard Arnaud Démare (Groupama-FDJ) espère une nouvelle date pour la classique cycliste Paris-Roubaix Copier

Pas de "risques inutiles" avant un retour à la compétition

En attendant la reprise de la saison cycliste, le vainqueur de Milan San Remo 2016 entretient pour l'instant sa forme à domicile, grâce à son home-trainer et à de la musculation. Des entraînements physiques face à une visibilité quasi-nulle sur la suite de la saison : en France, les cyclistes professionnels n'ont pour l'instant pas le droit d'aller rouler et s’entraîner dehors. Malgré le flou sur son calendrier, Arnaud Démare n'est pas un fervent défenseur d'une dérogation pour les cyclistes professionnels.

"Même si la météo donne envie de sortir, il faut remettre notre situation dans le contexte. Si on se retrouve à l’hôpital pour quelques points de suture, c'est prendre des risques inutiles et encombrer les hôpitaux pour rien. Les cyclistes professionnels doivent aussi montrer l'exemple !"

En fin de contrat avec la Groupama FDJ à l'issue de l'année 2020, Arnaud Démare précise également que la prolongation de son contrat "n'est pas encore d'actualité". Mais en cette période de confinement, le sprinter picard s'entretient chaque semaine par téléphone avec Marc Madiot son directeur sportif, vainqueur de Paris-Roubaix comme coureur en 1985 et 1991.