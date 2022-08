Cyclisme : retour sur le Tour de France Femmes par India Grangier

La première édition du Tour de France Femmes s'est achevé au sommet de la Super Planche des Belles Filles dimanche 31 juillet. 24 équipes et près de 150 coureuses ont parcouru 1029 kilomètres, découpée en huit étapes. Le tout sans un seul jour de repos. Parmi les coureuses India Grangier, 22 ans, originaire de Bazas. La jeune femme du Stade Charentais Charente-Maritime a fini la 7ème étape hors délais. Elle n'a donc pas pu participer à la dernière étape du Tour, qu'elle a passé a encourager la dernière de ses coéquipière encore en lice, Séverine Éraud. Car le Tour s'est avant tout une grande épreuve de solidarité. "Avec les oreillettes et micro, on se parle, on se motive tout du long des épreuve. Quand on en voit une devant on lui dit allez, ou quand on en voit une derrière on lui dit de remonter. Sentir la présence des autres proche de nous ça nous pousse." L'autre soutien fondamental des filles a été le public, très présent sur les routes. "Il nous a montré beaucoup de compassion, beaucoup de sympathie, ça nous a fait chaud au cœur." La jeune femme ne s'attendait pas à un tel engouement. "Dans les cols j'entendais allez India, alors que je les connaissais pas forcément ces gens là!"