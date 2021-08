Cyclisme: Romain Bardet au départ du Tour d'Espagne ce samedi

Disons le tout de suite, Romain Bardet ne sera pas l'un des favoris de cette Vuelta, réservée à priori à Egan Bernal ou Primoz Roglic, voire Mikel Landa. Mais le brivadois sera l'un des outsiders et devrait pouvoir profiter d'une course plus ouverte que le Tour de France. Il est en forme, comme l'a prouvé sa victoire lors de la 3eme étape du Tour de Burgos la semaine dernière, reste à savoir s'il sera remis à temps de la douleur au dos qui l'a probablement privé de la victoire finale. "On a beaucoup travaillé avec le staff médical de l'équipe avec beaucoup de kiné et d'ostéo. En faisant une semaine légère, je sens que ça commence à aller mieux, pas encore à 100% mais je suis optimiste".

C'est la seconde participation de Romain Bardet au Tour d'Espagne. Il avait terminé 17eme en 2017 et devra affronter un parcours très montagneux, susceptible de bien lui convenir. Pas à la première étape de ce samedi, un prologue de 7 kilomètres à Burgos (avec une température autour de 40°), mais les montagnes espagnoles n'ont rien à envier aux Alpes. Le directeur sportif du Team DSM, la nouvelle équipe de Romain Bardet, a promis "une approche offensive" pour cette course, de quoi espérer revoir le brivadois à l'attaque.

Le retour à un cyclisme offensif

Comme lors de la 3eme étape du Tour de Burgos, remportée avec panache en partant en solitaire dans un col. Cela faisait trois ans que l'auvergnat, concentré sur le classement général dans les courses à étape, n'avait plus remporté de victoire. En Espagne, il ne sera pas focalisé sur le classement et aura la possibilité de tenter des coups. Il semble surtout avoir retrouvé un plaisir de courir et de tenter des coups à l'instinct. "Ce que j'aime, c'est me bagarrer avec les meilleurs, quand la victoire va se décider dans le groupe des favoris, j'espère être là parce que pour moi, l'adrénaline c'est de me battre avec les tous meilleurs du monde".

C'est probablement l'effet de son changement d'équipe. Romain Bardet a quitté son cocon d'AG2R La Mondiale cette année pour découvrir une autre façon d'aborder le cyclisme. Une remise en cause difficile mais courageuse à 30 ans. Le brivadois avait tenu son rang lors du Tour d'Italie en terminant 7eme. Il y a de fortes chances qu'il soit encore dans le Top 10 de cette Vuelta. Mais c'est une éventuelle victoire d'étape qui ferait la différence.