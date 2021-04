Cyclisme : le Brivadois Romain Bardet au départ du prochain Tour d'Italie

C'est désormais officiel, le cycliste auvergnat participera à son premier Giro à partir du 8 mai prochain. Un temps envisagée, la participation de Bardet au prochain Tour de France n'est donc plus d'actualité.

Comme pressenti, sa nouvelle équipe DSM a annoncé ce mercredi la sélection de Romain Bardet sur le 104e Tour d'Italie qui aura lieu du 8 au 30 mai. Une édition 2021 taillée pour les grimpeurs avec un profil accidenté. Parmi les points chauds de ce Giro, les routes empruntées par les Strade Bianche ou encore l'ascension très raide du célèbre Monte Zoncolan.

L'évolution incertaine de la crise sanitaire avait poussé le Brivadois à envisager sérieusement un autre programme, et même à s'aligner sur le prochain Tour de France. Finalement, Bardet a opté pour l'Italie. Pour y jouer quel rôle ? Certainement pas les porte-bidons, mais la présence dans le team DSM de l'Australien Jai Hindley, 2eme du Giro l’an dernier, indique la formation allemande va miser sur un rôle de co-leader.

à lire aussi Romain Bardet pourrait finalement disputer le Tour de France cette année

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

D'abord le Tour des Alpes

Avant de goûter à son premier Giro, l'ancien leader de l'équipe AG2R La Mondiale sera au départ du Tour des Alpes du 19 au 23 avril. Un beau hors-d'oeuvre couru en Italie et en Autriche, avant le plat de résistance transalpin. Le plateau sera relevé puisque Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo), Simon Yates (Team BikeExchange), Chris Froome (Israel Start-Up Nation) et Nairo Quintana (Team Arkéa-Samsic) sont également engagés.

Deux autres grands rendez-vous sont inscrits en rouge sur le calendrier estival de Romain Bardet, qui vient d'achever deux semaines de stage intensif aux îles Canaries. Les Jeux Olympiques de Tokyo (le 24 juillet) à condition d'être sélectionné, et le Tour d'Espagne, qui aura lieu du 14 août au 5 septembre prochains.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La formation DSM sur le Giro 2021

Michael Storer (AUS), Chris Hamilton (AUS), Jai Hindley (AUS), Nico Denz (ALL), Romain Bardet (FRA), Max Kanter (ALL), Nicolas Roche (IRL, Nikias Arndt (ALL)