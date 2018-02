Le leader de l'équipe cycliste AG2R s'est blessé dans un accident domestique. Il a des points de suture à l'avant-bras gauche et doit garder une attelle pendant deux semaines. Il est très incertain pour la Ruta del Sol, qui devait être sa première course par étapes de la saison, en Espagne.

Le leader de l'équipe cycliste chambérienne AG2R Romain Bardet est contraint à une courte période d'indisponibilité à cause d'un accident domestique. Le coureur s'est entaillé et a des points de suture à l'avant-bras gauche et une attelle "qu'il devrait garder pendant deux semaines", annonce ce lundi son équipe AG2R La Mondiale.

Le plus embêtant? Etre incapable d'applaudir le très beau début de saison des copains @AG2RLMCyclisme ...Hâte d'être de retour parmi vous! pic.twitter.com/YJThdr5P1d — Romain Bardet (@romainbardet) February 5, 2018

Le coureur souffre d'une plaie et d'une petite lésion musculaire.

"Ma blessure est plus gênante que grave et je vais continuer à m'entretenir avant de reprendre la compétition très vite. C'est rageant mais c'est juste un coup d'arrêt", a réagi Romain Bardet.

Le champion qui s'est hissé sur le podium des deux derniers Tours de France est très incertain pour la Ruta del Sol, qui devait être sa première course par étapes de la saison, du 14 au 18 février en Espagne.

Son programme reste toutefois à déterminer précisément après ce qui apparaît être un simple contre-temps à cette époque de l'année. Il devait ensuite prendre part à l'Ardèche Classic (24 février) puis, en mars, aux Strade Bianche en Italie. "Nous ne sommes que début février, je me suis très bien entraîné depuis ma reprise au mois de novembre et je compte 6.000 kilomètres au compteur", a soupiré le chef de file de l'équipe française.

Romain Bardet a repris la compétition le 28 janvier à l'occasion du Grand Prix La Marseillaise qu'il a terminé à la huitième place après avoir contribué au succès de son coéquipier Alexandre Geniez.