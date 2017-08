Cyclisme : Romain Bardet et Warren Barguil, stars de Castillon-la-Bataille

Si Romain Bardet a remporté ce mardi le 44ème critérium cycliste de Castillon-la-Bataille, il a partagé l'amour du public à parts égales avec son dauphin, Warren Barguil. Environ 10 000 personnes, se sont massées sur les 3 kilomètres du parcours pour voir les stars du Tour de France.

Dans la nuit du Libournais, le critérium de Castillon-la-Bataille a réussi à tourner la page d'une édition 2016 décevante. Privée de stars par les Jeux olympiques, elle n'avait pas eu le succès escompté. Mais, ce mardi tout était oublié. Même le vainqueur sortant Tony Gallopin n'était pas là. Tout était pensé pour faire place aux stars du cyclisme français, si brillantes en juillet sur les routes du Tour. Alors, l’organisateur Georges Barrière avait décidé de "lever le pied sur les invitations aux coureurs étrangers". Un seul était présent, l'Irlandais Nicolas Roche. Et Castillon a été le seul critérium d'après-tour à rassembler les quatre vainqueur d'étapes français sur le Tour de France, Warren Barguil, Romain Bardet, Lilian Calmejane et Arnaud Démare.

En maillot bleu-blanc-rouge, le champion de France Arnaud Démare. © Radio France - Thomas Coignac

Et quand, à l'issue des 90 kilomètres de courses, Romain Bardet et Warren Barguil se sont disputés au sprint la victoire, personne n'a réellement été surpris. Parce que le maillot à pois et le troisième du dernier Tour de France étaient les deux meilleurs grimpeurs du lot. Cela aide, sur un parcours à plus de 2 000 mètres de dénievelé (30 tours d'un circuit avec la côte de Belvès, 1,5 kilomètre à 4,8% de pente moyenne). Et puis surtout, parce que c'étaient eux que les spectateurs étaient venus voir. Sur la route, les inscriptions "Barguil", "Bardet", ou encore "AG2R", dominaient. Et la victoire de Romain Bardet, sa deuxième, après 2015 en est devenue presque anecdotique.

Warren Barguil était attendu par les spectateurs. © Radio France - Thomas Coignac

Warren Barguil très heureux d'avoir été autant soutenu. Copier

Seuls capables de rivaliser en popularité, Lilan Calmejane, qui est d'ailleurs venu prendre la troisième place. Et, surtout, les régionaux de l'étape. Le plus proche de la maison était certainement le Libournais Quentin Pacher. Le Périgourdin Mickaël Delage, un grand habitué de l'épreuve a pu compter sur le soutien de sa famille et de ses amis, tout comme Thomas Boudat, pour qui une vingtaine de membres du Vélo club Pays de Langon avaient fait le déplacement.

Les fans du Langonnais Thomas Boudat, qui vient de finir le Tour de France, sont bien présents au bord de la route de Castillon. pic.twitter.com/2GhbYNBEuH — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) August 1, 2017

Le Langonnais Thomas Boudat très entouré avant le départ. © Radio France - Thomas Coignac

Bref, le spectacle aura été au rendez-vous pendant un peu plus de deux heures, contentant les coureurs, les organisateurs et les chasseurs d'autographes. De quoi espérer revoir les champions français l'an prochain, avec, pourquoi pas, l'un d'eux en maillot jaune.

Warren Barguil et son maillot à pois, cible privilégiée par les chasseurs d'autographes. © Radio France - Thomas Coignac