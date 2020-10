Cyclisme : Romain Bardet fait ses adieux à l'équipe savoyarde AG2R La Mondiale

Romain Bardet en larmes à l'arrivée du Tour des Flandres ce dimanche sur une vidéo de RMC Sport. Le coureur auvergnat a terminé 25e, mais l'important n'était pas là : le grimpeur disputait sa dernière course sous le maillot d'AG2R La Mondiale après 9 saisons. Début 2021, le cycliste de 29 ans rejoindra la formation allemande Sunweb.

Dans un message posté sur Instagram, Romain Bardet remercie ses coéquipiers et son équipe, devenue une deuxième famille et avec qui il a tout connu. Le coureur originaire de Brioude a notamment terminé 2e du Tour de France en 2016 et 3e en 2017.