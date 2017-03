Cyclisme: Romain Bardet à l'assaut du Paris-Nice

C'est le premier grand rendez-vous de la saison. Le Paris-Nice démarre aujourd'hui. Un vrai test pour l'Altiligérien Romain Bardet, à quatre mois du Tour de France.

Ce Paris-Nice, c'est un premier grand test, mais aussi un premier véritable objectif pour le coureur d'AG2R. Romain Bardet compte évidemment bien figurer dans cette épreuve, même s'il avoue ne pas être encore à un niveau de forme optimal. Une performance pour marquer son territoire, à quatre mois maintenant de ce Tour de France dont on lui parle tous les jours. Marquer les esprits face à des coureurs aguerris (Contador...) ne pouvant qu'être positif.

Romain Bardet: "Je suis trés motivé par ce premier grand rendez-vous"

Un tour de chauffe avant le vrai Tour?

Ce Paris-Nice n'aura rien d'une sinécure, à cause notamment de cette arrivée au sommet particulièrement délicate dans l'arrière-pays niçois, lors de l'avant dernière étape. L'année dernière, l'Altiligérien avait pris la 9eme place de cette Course au soleil. Forcément, un meilleur classement nous en dirait beaucoup sur sa forme, sur ses progrès. D'autant plus que Romain Bardet semble satisfait suite à l'arrivée de nouveaux coéquipiers chez AG2R. Bref, ce Paris Nice sera une sorte de tour de chauffe avant le vrai Tour, avant ce duel déjà tant attendu avec Chris Froome.

