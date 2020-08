Cyclisme : "Romain Bardet nous a fait vivre des moments extraordinaires" (Julien Jurdie)

C'est une page qui se tourne chez AG2R La Mondiale ce lundi. Comme France Bleu vous l'annonçait dès le 07 août, Romain Bardet roulera sous les couleurs de l'équipe allemande Sunweb à compter du 1er janvier 2021. Le Brivadois est professionnel chez les Savoyards depuis 2012. Retour sur ces huit années avec le directeur sportif stéphanois des AG2R, Julien Jurdie.

France Bleu : Comment vivez-vous ce départ ?

Julien Jurdie : "Il y a beaucoup de nostalgie forcément. Mais ce départ n'est pas une grande surprise. Romain a beaucoup cogité car il savait qu'il y avait des intérêts à rester dans l'équipe l'an prochain. On a vécu huit belles années ensemble. On sait que Romain a élevé le niveau de l'équipe et que ses performances ont permis à l'équipe de briller sûr tous les terrains des courses à étapes et bien sur le Tour de France. Que Romain se pose la question, à 30 ans, de se mettre en danger (en partant dans une équipe étrangère) c'est tout à son honneur".

France Bleu : Sa situation était trop confortable chez AG2R La Mondiale ?

Julien Jurdie : "Romain est un perfectionniste. Il aime tout gérer et c'est clair qu'il avait envie d'un nouveau challenge. Ici (chez AG2R) évidemment qu'au bout de huit ans, il connaissait tout. Cela ne m'étonne pas que Romain veuille découvrir une nouvelle culture. On connaît son intelligence. Il est bilingue. Je pense que ce challenge est tout à fait à sa portée".

France Bleu : Quels grands moments vous retenez des huit années passées au côté de Romain ?

Julien Jurdie : "J'ai accompagné Romain sur de nombreuses courses internationales. J'ai un bon souvenir de sa première victoire sur les routes du Critérium du Dauphiné il y a quelques années. Il était encore tout jeune, c'était le début d'une belle aventure. Mais j'insisterai sur le fait que Romain a su nous bousculer malgré son jeune âge. Il nous a incité à investir dans certaines choses pour progresser. Il nous a mis un petit coup de pied au cul. L'équipe a su se montrer à la hauteur de son engagement et cela l'a fait progresser. Romain était un perfectionniste mais aussi quelqu'un de très agréable à coacher. Il n'y a jamais eu de vraies tensions tout au long de ces saisons. je n'aurai que des bons souvenirs de ces années avec Romain".

France Bleu : Vous avez des regrets ?

Julien Jurdie : "Forcément oui. Il y a des moments sur le Tour ou le Dauphiné, je pense qu'il aurait fallu être plus juste dans certaines décisions. On connaît le tempérament offensif de Romain et j'espère qu'il va finir par arriver à se canaliser. Il a dû mal a avoir les analyses précises dans un final. C'est le petit défaut qu'a Romain et je regrette qu'on n'ait pas réussi à le gommer".

France Bleu : Romain Bardet est encore un coureur AG2R jusqu'à la fin de l'année avec de belles échéances...

Julien Jurdie : "Romain est un grand professionnel. Il sera à 100% avec AG2R. Nous avons eu l'occasion d'en parler en tête à tête lors du stage à Val-d'Isère. Je n'ai aucun souci là-dessus. On parle (les observateurs) peut-être un peu moins de Romain en ce moment. On a subi une grosse pression ces dernières années. Là on va arriver un peu plus décontracté en se disant qu'on a peut-être une belle opportunité".