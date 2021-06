Cyclisme : Romain Bardet renonce aux Jeux Olympiques

Briller aux Jeux Olympiques au Japon, puis sur le Tour d'Espagne au cœur d'un même été : mission impossible. Les deux objectifs sont incompatibles en terme de préparation pour Romain Bardet. La course en ligne olympique est fixée au 24 juillet et Bardet sera en pleine préparation intensive pour jouer le classement général sur le tracé ibérique.

Comme annoncé par le quotidien L'Equipe, le Brivadois, son équipe allemande et Thomas Voeckler ont échangé et tranché. Le sélectionneur de l'équipe de France de cyclisme sur route a pris acte. Ce sera la Vuelta du 14 août au 5 septembre. Et tant pis pour les rêves de médaille de l'Auvergnat à Tokyo.

Romain Bardet, qui vient de terminer le Tour d'Italie à la 7eme place, a également fait une croix cette année sur le Tour de France

L'équipe de France sera donc privée d'une deuxième chance de médaille olympique après l'annonce du forfait de Julian Alaphilippe aux JO de Tokyo. La sélection tricolore sera dévoilée à la mi-juillet.