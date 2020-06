Cyclisme: Romain Bardet repère l'étape Châtel-Guyon - Puy Mary du Tour de France 2020

L'équipe AG2R La Mondiale a annoncé ce mardi le nom des douze coureurs présélectionnés pour le Tour de France 2020. Ils seront réunis en stage la semaine prochaine au Chambon-sur-Lignon en Haute-Loire. Romain Bardet en fait partie et prépare consciencieusement ce Tour. Il a reconnu la 13eme étape ce mardi avec quelques coureurs amateurs.

Départ à 8H30 de Châtel-Guyon. Le brivadois est accompagné par une demi-douzaine de coureurs amateurs venus de clubs du Puy-de-Dôme. Ils vont rouler avec lui sur la première partie de l'étape, jusqu'à Lanobre. Des routes que Romain Bardet connaît par cœur, ce sont ses routes d'entraînement. Le début du parcours n'est pas respecté à la lettre, l'agglomération clermontoise est évitée pour ne pas se retrouver en pleine circulation. Le petit peloton retrouve le parcours à Royat, au pied de l'ascension du col de Ceyssat.

Romain Bardet et ses compagnons du jour passent à Orcival © Radio France - Emmanuel Moreau

Ca roule vite

Une première difficulté avalée à bonne allure, entre 20 et 25 km/h, et un premier lâché. Escorté par deux voitures de courses (dont une conduite par le directeur sportif de Romain Bardet, le stéphanois Julien Jurdie) et quelques motos (dont une pilotée par Philippe Bardet, le papa de Romain), le petit groupe est en avance sur l'horaire. L'arrivée pour la pause repas au château de Val était prévue à 12H10, les coureurs ont une douzaine de minutes d'avance.

Changement de groupe, cette fois ce sont des coureurs amateurs du Cantal qui prennent le relais. Ils vont plutôt bien suivre; le premier lâché, dans la côte d'Anglard-de-Salers, réussit à rejoindre le peloton au profit d'un arrêt imprévu pour se changer à une trentaine de kilomètres de l'arrivée. Les coureurs ont chaud et l'orage qui a longtemps été annoncé a la bonne idée de passer un peu plus loin.

Un final qui va faire des dégâts

Il reste les deux gros morceaux du final, le col de Néronne, par son versant le plus difficile. Il est court, 3,8 km, mais avec 9,1% de moyenne. Romain Bardet a lâché sans forcer, au train, ses compagnons du jour même s'il est impressionné par l'ascension. Le sommet est à 11 kilomètres de l'arrivée, le Pas de Peyrol et ses deux derniers kilomètres effrayants avec un passage à 15%. La dernière fois que le Tour de France était passé là, c'était en 2016 et il en reste des traces: de nombreux Bardet peints sur la route, toujours visibles aujourd'hui.

A l'arrivée, une cinquantaine de personnes attendent le leader de l'équipe AG2R, prévenues par le bouche à oreille ou bien des cyclistes de La Baule venus pour découvrir le Cantal et tombés au bon moment. Romain Bardet raconte ses impressions. Il connaissait le final infernal mais il a été surpris par la difficulté du col de Néronne. Pour lui, l'étape risque de faire de gros dégâts. Il faut dire que c'est l'étape du Tour 2020 qui présente le plus grand dénivelé, 4.400 mètres d'ascension, c'est plus que dans les Alpes ou les Pyrénées. Selon la formule consacrée, ce n'est pas là que se gagnera le Tour, mais c'est là qu'il peut se perdre.