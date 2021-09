Ronde Mayennaise : Jean-Louis Le Ny (Locminé) s'impose, Florian Rapiteau (Laval Cyclisme 53) sur le podium

La Ronde Mayennaise, après une année d'absence pour cause de Covid, a fait son retour cette année. La 28e édition a été remportée par le Locminéen Jean-Louis Le Ny, auteur d'un beau numéro dans le final.

Alors que l'échappée de 17 coureurs a mis du temps à se formée, un quatuor s'est détaché pour fausser compagnie au groupe et ainsi constituer la bonne échappée. Axel Mariault, Jean-Louis Le Ny, Benjamin Marais et le licencié de Laval Cyclisme 53 Florian Rapiteau figuraient dans ce groupe. A trois tours de l'arrivée, Le Ny et Marais filaient seuls en tête, laissant Rapiteau avec Mariault.

Le Lavallois s'impatientait à deux tours de l'arrivée quand le champion de France en titre ne passait plus de relais et se décidait alors à filer seul. Malheureusement, le mal était fait et Jean-Louis Le Ny paraissait bien trop fort pour être dérangé. Ce dernier passait la ligne en solitaire et signait son deuxième succès du week-end.

Le podium : 1. Jean-Louis Le Ny (WB-Fybolia Locminé), 2. Benjamin Marais (Vendée U), 3. Florian Rapiteau (Laval Cyclisme 53).