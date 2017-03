Cyclisme, route Adélie de Vitré: on n'arrête plus Laurent Pichon !

Troisième victoire en moins de 15 jours pour le Breton Laurent Pichon! Après la classique Loire-Atlantique et une étape de la Coppa-Bartali en Italie, le Breton de l'équipe Fortunéo-Vital Concept a remporté la 22e route Adélie de Vitré, devant trois autres bretons!

Décidément, Laurent Pichon a des jambes de feu en ce début de saison cycliste. Le Breton de 30 ans, professionnel depuis 2010, et désormais sous les couleurs de Fortunéo-Vital Concept, a remporté un troisième bouquet en moins de 15 jours, en s'adjugeant, au sprint, la 22e édition de la route Adélie de Vitré. Après la classique Loire-Atlantique et la première étape de la semaine internationale Coppa-Bartali, Pichon a confirmé sa très grande condition sur les routes vitréennes. "C'est assez incroyable, j'attaque ma 8e année pro, je n'avais jamais réussi à gagner à ce niveau, et là, en 15 jours... Je suis libéré et voila..."

Près de 40 000 spectateurs ont assisté à cette 22e édition © Radio France - Théo Hetsch

Longtemps animée par trois coureurs (Andrea Palini (Giocattoli-Sidermec), Gatis Smukulis (Delko Marseille-Provence KTM) et Joeri Calleeuw (Roubaix-Lille Métropole)), cette 22e édition s'est jouée dans les derniers kilomètres. Après avoir secoué le peloton à plusieurs reprises, l'équipe Fortunéo Vital-Concept a placé son homme fort aux avant-postes. Et Pichon a fait le reste en devançant sur la ligne, trois autres coureurs bretons: Cyril Gautier (AG2R la Mondiale), Julien Simon (Cofidis) et David Gaudu (FDJ). "En 2010 déjà, il y avait eu un triplé puisque je m'étais classé 2e derrière Cyril Gautier et devant Benoit Vaugrenard", ajoute Pichon, "Vitré, ça porte chance aux Bretons!". Grâce à ce succès, Laurent Pichon conforte sa première place sur la coupe de France de cyclisme.

Le classement: 1. Laurent Pichon (FRA/Fortunéo), les 197,8 km en 4 h 50:12. (moyenne: 40,896 km/h); 2. Cyril Gautier (FRA) m.t.; 3. Julien Simon (FRA) m.t.; 4. David Gaudu (FRA) m.t.; 5. Alo Jakin (EST) à 02. Classement de la Coupe de France après 3 épreuves sur 15: 1. Laurent Pichon (FRA/Fortuneo) 100 pts, 2. Arthur Vichot (FRA/FDJ) 50, 3. Thomas Boudat (FRA/Direct Energie) 47, 4. Cyril Gautier (FRA/AG2R) 35, 4. Maxime Bouet (FRA/Fortuneo) 35 ...