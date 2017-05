Cyclisme : Suivez les Boucles de la Mayenne 2017, vivez cet événement en direct sur France Bleu Mayenne

Partenaire depuis la toute première édition, France Bleu Mayenne se mobilise du 1er au 4 juin 2017 pour vous faire vivre au plus près la nouvelle édition des Boucles de la Mayenne, un événement mythique en Mayenne.

La course cycliste la plus importante du département

France Bleu Mayenne, la radio officielle des Boucles de la Mayenne 2017.

Daniel Mangeas, speaker officiel du Tour de France durant 40 années, qui a commenté plus de 800 étapes de la Grande Boucle, animera la nouvelle édition de la plus importante course cycliste par étapes du département, une des épreuves de renommée majeures dans le grand ouest ! 4 jours de courses durant lesquelles seront disputés un prologue suivi par 3 étapes sur les routes du département.

L’an dernier, c'est le talentueux coureur français, Bryan Coquard qui inscrivait son nom au palmarès de cette épreuve, quelques jours avant de réaliser un magnifique Tour de France en passant tout près de décrocher une victoire d'étape. Dite la victoire du « Coq », c'est également un autre talent du cyclisme français, Anthony Turgis, qui en 2015 remporta les Boucles de la Mayenne.

France Bleu Mayenne au cœur de la course, en DIRECT

Dès le jeudi 1er juin, de 16h à 19h, le studio France Bleu Mayenne, installé sur la place de Hercé à Laval (53) vous fera suivre en intégralité et en direct le prologue des Boucles de la Mayenne.

France Bleu Mayenne vous informera également tous les matins, du lundi 1er juin au dimanche 4 juin, sur les bons réflexes circulation appuyé par les conseils de la gendarmerie de Laval.

La voiture caravane France Bleu Mayenne suivra la course en continue durant les 4 jours. Une course à vivre aussi sur la page Facebook/France Bleu Mayenne.

Une soirée spéciale, un VTT à gagner

Au soir du 1er juin, jour du prologue des Boucles de la Mayenne, venez assister à un concert donné sur la scène France Bleu Mayenne, place Hercé à Laval. Nous vous présenterons le groupe mayennais Bretelle et Garance, groupe mais aussi couple puisque ces deux artistes partagent une même passion pour la musique dans leurs vies professionnelle et privée.

Fondé en 2004 par deux artistes polymorphes, le groupe explore depuis ses débuts le répertoire des chansons réalistes tout en cherchant à s’inscrire dans la lignée.

Elle, Garance (Louise Moulin) est auteure-interprète, chanteuse et comédienne, lui Bretelle (Vincent Ruche) est musicien multi-instrumentiste, comédien, clown et fin bricoleur.

Participez à un grand tirage au sort. Tentez votre chance, gagnez un VTT Giant

Durant ces 4 jours des Boucles de la Mayenne, venez déposer votre bulletin de participation dans l'urne située à l'accueil de France Bleu Mayenne pour tenter de remporter le dimanche 4 juin 2017 un VTT offert par France Bleu Mayenne accompagné de notre partenaire GIANT.

France Bleu Mayenne vous offre un VTT GIANT © Radio France - FB Mayenne

Pour participer rien de plus simple :

Venez nous rendre visite et récupérer votre bulletin de participation tous les jours à notre studio France Bleu Mayenne, place de Hercé - Laval entre 16h et 19h ou en vous rendant à l'Office du Tourisme de Laval.

Infos Pratiques

Pour tout savoir, tout connaitre sur les Boucles de la Mayenne, feuilletez le dossier technique de la course - édition 2017 ci-dessous