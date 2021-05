Cyclisme sur piste : l'Isérois Rayan Helal sera aux Jeux Olympiques de Tokyo cet été

"C'est un rêve d'y participer" note Rayan Helal, 22 ans, après avoir appris sa sélection en équipe de France de cyclisme sur piste pour les prochains Jeux Olympiques, cet été à Tokyo au Japon. Sa toute première participation. L'ancien champion du monde junior, en 2017, a été choisi pour les épreuves de vitesse en individuel, par équipe et le keirin.

"Tous les sportifs ont envie d'être champions olympiques, de décrocher une médaille et, surtout, d'y participer. J'en suis très heureux" continue le cycliste natif de Saint-Martin-d'Hères.

Clairement mon objectif c'est de décrocher une médaille, quelle que soit la discipline - Rayan Helal

Le jeune isérois est le grand gagnant du report des Jeux Olympiques. "Il y a un an je n'avais pas ma place en équipe de France. Je n'apportais pas les garanties pour l'équipe. Maintenant, les chronos sont au rendez-vous et j'ai réussi à décrocher ma sélection" dit-encore Rayan Helal. Et si on lui parle d'objectif : "décrocher une médaille ! Je vais tout faire pour que cela se réalise" termine le Martinérois.

Les autres Isérois présents aux Jeux de Tokyo