Cyclisme sur piste : la Mayennaise Heïdi Gaugain, championne du monde de poursuite par équipes

La jeune cycliste mayennaise, Heïdi Gaugain a remporté le titre de championne du monde de poursuite par équipes avec ses camarades de l'équipe de France lors des mondiaux Juniors de cyclisme sur piste à Tel-Aviv en Israël. Les Françaises, Heïdi Gaugain, Clémence Chéreau, Aurore Pernolle et Lara Lallemant ont devancé l'Italie et l'Allemagne lors de cette épreuve disputée mardi et mercredi.

Une première compétition de ce niveau avec les valides

Heïdi Gaugain était licenciée au club de Vélo Saint-Georges Aventure en Mayenne avant d'intégrer le pôle Espoir paracyclisme à Bayonne il y a un an. La Mayennaise est née sans avant-bras gauche et participe aux compétitions de cyclisme (route et piste) avec une prothèse. Là, c'est avec l'équipe de France valide que la Mayennaise a été sélectionnée.

Ce vendredi, Heïdi Gaugain doit participer à la course aux points de ces championnats du Monde. A plus long terme, la Mayennaise espère pouvoir participer aux Jeux paralympiques de Paris en 2024.