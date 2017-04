Cyclisme sur piste : le bisontin Morgan Kneisky champion du monde de l'Américaine

Ce dimanche matin à Hong Kong, Morgan Kneisky, bisontin, disputait l'Américaine avec Benjamin Thomas aux championnats du monde de cyclisme sur piste. Et c'est le duo tricolore qui a remporté la course.

C'est un bisontin en or ! Morgan Kneisky, et son partenaire, Benjamin Thomas ont remporté ce dimanche matin l'épreuve de l'Américaine aux championnats du monde de cyclisme sur piste à Hong-Kong. La paire tricolore a devancé l'Australie et la Belgique.

Le duo français termine devant l'Australie, et la Belgique. © Maxppp - /

C'est le troisième titre mondial de l'Américaine pour Morgan Kneisky, pensionnaire de l'équipe Armée de terre. A Hong-Kong, la France termine la compétition avec cinq médailles, dont trois en or.