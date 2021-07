Cyclisme : Tadej Pogačar participera à la Ronde d'Aix

C'est un très joli coup que viennent de réaliser les organisateurs du critérium cycliste d'Aix-en-Provence. Tadej Pogačar sera la star de la course, le dimanche 1er août sur le cours Mirabeau, à son retour des Jeux olympiques. C'est la première fois que la Ronde accueille un double vainqueur du Tour.

Le phénomène slovène de 22 ans devrait sans aucun doute attirer les foules sur le cours Mirabeau : "On est ravi de pouvoir accueillir Tadej qui est vraiment quelqu'un d'exceptionnel", réagit Jean Daniel Beurnier. Le président de l'AVCA (Amicale Vélo Club Aixois) qui organise la Ronde, espère aussi que les passionnés de cyclisme viendront partager ce moment avec le champion : "On pourra l'approcher, contrairement au Tour de France, qui est dans une énorme bulle sanitaire. Les coureurs adorent ça, les spectateurs aussi, et c'est ça que Tadej vient chercher : la proximité avec le public ! On pourra le voir de façon très poche car au cours Mirabeau, on met les barrières très proches de la course !".

L'an dernier, la Ronde d’Aix avait exceptionnellement été annulée en raison de la crise sanitaire. C'est un autre grand nom, Julian Alaphilippe, qui avait remporté la 70e édition de la Ronde en 2019, devant plus de 5.000 spectateurs.