Cyclisme: Thibault Pinot vise le podium du Tour de France cette année

Troisième du Tour de France 2014 et meilleur jeune, Thibaut Pinot a affirmé ses ambitions de remonter sur le podium sur les Champs Elysées lors de la présentation de son équipe, Groupama-FDJ, ce lundi.

La saison de cyclisme 2019 a officiellement débuté avec la présentation de l'équipe Groupama-FDJ ce mardi. Après être revenu sur les temps forts de l'année 2018 avant d'aborder les nouvelles ambitions pour cette année. Parmi les objectifs de la saison 2019, le podium du Tour de France pour Thibault Pinot.

"Quand je suis a 100%, je suis capable de gagner"

Le coureur français Thibaut Pinot s'est dit ce matin, plus mûre et plus régulier que les années précédentes." Quand je suis à 100%, je suis capable de gagner. J'ai envie de lever les bras à l'arrivée", a affirmé le haut-saônois de 28 ans. De son côté, Marc Madiot, le patron de l'équipe française depuis sa création en 1997, décrit son coureur transformé par sa victoire au Tour de Lombardie, fin octobre 2018. "C'est un autre homme, déterminé, fort", a promis Marc Madiot.

Thibaut Pinot a fait savoir qu'il se concentrera cette année sur le Tour de France,

Thibaut a gagné un monument et, dans la tête, ça change tout", a affirmé Marc Madiot, le patron de l'équipe française depuis sa création en 1997, à propos de son coureur, vainqueur l'automne dernier du Tour de Lombardie.

Depuis sa troisième place de 2014 et sa victoire d'étape à l'Alpe d'Huez l'année suivante, Pinot a surtout connu des déceptions sur le Tour. Jusqu'à devoir faire l'impasse l'an passé, faute d'être rétabli à temps du Giro où avait abandonné à la veille de l'arrivée à cause d'un début de pneumonie.