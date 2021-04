Cyclisme : Thibaut Pinot en perdition dans la 2ème étape du Tour des Alpes

Thibaut Pinot ne voit toujours pas le bout du tunnel et l'horizon s'obscurcit d'un coup pour le coureur de Melisey. Ses fans peuvent être inquiets pour la suite de sa saison. Le haut saônois a encore vécu une sale journée lors la deuxième étape du Tour des Alpes. Il a terminé très loin des favoris.

Douze minutes de retard sur le vainqueur du jour

Thibaut Pinot savait qu'il allait passer un vrai test à l'occasion de cette deuxième étape marquée avec quatre ascensions au programme. Mais le grimpeur de la formation Groupama Fdj a vite cédé du terrain dés les premières difficultés du parcours. Souffrant toujours du dos, il a terminé très loin des favoris, à plus de douze minutes du vainqueur, le britannique Simon Yates qui s'est imposé en solitaire.

Après sa coupure et ses soins, il a toujours mal - Philippe Mauduit, directeur sportif de Thibaut Pinot

Thibaut Pinot revenait à la compétition sur le Tour des Alpes après un mois d'interruption. La vérité est que le franc-comtois n'est toujours pas débarrassé de ses douleurs au dos durement touché dans une chute lors de la première étape du dernier Tour de France à Nice. Son directeur sportif semblait désemparé à l'arrivée de cette deuxième étape." Il n'y a rien à cacher. Thibaut est venu pour se tester, et aujourd'hui, on voit qu'après sa coupure et ses soins, il a toujours mal. On n'avait pas la certitude que tout allait bien mais pas non plus la certitude que tout allait mal. Ce n'est pas ce que l'on voulait mais c'est comme ça, on en est là", a confié Phillipe Mauduit interrogé par la Chaîne l'Equipe.

Le risque de ne pas aller au Tour d'Italie augmente

La participation de Thibaut Pinot au Tour d'Italie en mai, son principal objectif cette saison, semble de plus en plus incertaine. Le coureur de Melisey avait confié récemment qu'il ne prendrait le départ du Giro qu'à 100% de ses capacités. Aujourd'hui, il est malheureusement très loin de ce niveau de forme et n'a pas encore retrouvé le plaisir de courir.