Cyclisme - Thomas Boudat : "En 2017, j'ai pris de l'expérience"

Pour sa première saison consacrée uniquement à la route, le Langonnais Thomas Boudat (Direct Energie) a levé les bras trois fois, et participé pour la première fois au Tour de France. Une saison satisfaisante, malgré une blessure au mois de mai. Et qui lui permet d'aborder 2018 plein d'ambition.

France Bleu Gironde : Êtes-vous satisfait de votre année 2017 ?

Thomas Boudat : C'est une bonne première saison consacrée uniquement à la route. Je suis satisfait d'avoir terminé le Tour de France, malgré une préparation tronquée, avec une chute et une fracture du scaphoïde un mois avant. J'aurais aimé gagné forcément un peu plus, mais cela reste correct. J'ai pu accumuler les jours de course, et c'est ce que l'on recherchait en vue de la saison prochaine.

Trois victoires cette saison, votre meilleur total en carrière... Satisfait ?

Je veux toujours faire mieux, mais il faut savoir se satisfaire de ce que l'on a. Cette dernière victoire sur Paris-Chauny au mois d'octobre me remet un petit coup de boost avant les vacances. Si je n'avais pas gagné du tout, c'aurait été inquiétant, mais là c'est déjà ça de pris.

Le gros temps fort de la saison, ce fut le Tour de France. Avec le recul, comment le jugez-vous ?

On en connaît un qui est heureux de prendre le depart 😁#TDF2017@La_Boudpic.twitter.com/jtQlu0erze — Team Direct Energie (@TeamDEN_fr) July 1, 2017

Au début, c'était compliqué ! Même si j’avais déjà fait des championnats du monde ou les JO sur piste, là c'était encore autre chose. Sur la route, ça été forcément difficile. La dernière semaine dans les Pyrénées, c'est le mental qui prend le relais pour aller jusqu'au bout. Le but, c'était de prendre des repères pour l'année prochaine.

On vous a un peu vu à l'avant dans quelques sprints, en première semaine ou sur les Champs-Elysées, avec comme meilleur résultat une 11e place. Vous êtes satisfait de vos performances ?

Oui bien sûr ! C'est le Tour de France, les courses les plus difficiles à gagner de la saison. C'est vraiment différent de tous les autres sprints de l'année. J'ai pu comprendre ce que c'était, et cela me servira pour l'an prochain.

Le Tour, c'est aussi beaucoup de sollicitations, beaucoup de public, beaucoup de médias. Vous l'avez bien digéré ?

Je suis quand même sorti très fatigué mentalement. Cela fait aussi partie de l'apprentissage. On est très sollicités, l'équipe était mise en avant avec la retraite de Thomas Voeckler, il y avait beaucoup de monde autour du bus. Alors, quand tout s'est arrêté, ça m'a permis de souffler un bon coup.

Thomas Boudat aux côtés de Thomas Voeckler, sous le maillot de l'ex-équipe Europcar. © AFP - AFP

En 2018, votre équipe Direct Energie perd son sprinteur n°1, Bryan Coquard. Ça veut dire davantage de responsabilités pour vous ?

Forcément ! C'est pour ça aussi que j'étais sur le Tour de France cette année. Jean-René Bernaudeau, le manager, a préféré me mettre moi plutôt que Bryan sur le Tour, pour préparer 2018. J'ai pris de l'expérience, et cela lui permet d'avoir le retour sur investissement en 2018.

En 2018, mon programme sera axé sur le Tour de France

Le Tour de France sera donc votre objectif n°1 en 2018 ?

On n'a pas encore établi le programme avec les directeurs sportifs, on attend encore un peu. Mais c'est sûr, mon programme s'axera autour du Tour de France. Pour le reste, on construira petit à petit... Personnellement, j'aimerais découvrir un peu plus les classiques belges, sur les pavés, ou Paris-Nice. Et pourquoi pas faire des courses faites pour les grimpeurs comme le Dauphiné, qui nous permettent à nous, sprinteurs de progresser.

Que pensez-vous d'ailleurs, du parcours de ce Tour de France 2018 ?

Il est très difficile pour les sprinters ! Il y a des étapes très courtes avec beaucoup de dénivelé. Les délais vont être difficiles à tenir, ce sera un beau défi pour nous. C'est en première semaine que l'on aura le plus de chances de s'exprimer. D'autant qu'avec un Grand Départ de Vendée, sur les terres de Direct Energie, nous aurons à cœur de briller. Et il ne faut pas oublier les Champs-Elysées, ce sera un beau défi d'arriver là-bas avec le maximum de fraîcheur pour essayer d'y faire un résultat.

Thomas Boudat, à gauche, ici sur la piste aux Jeux olympiques 2016, garde un œil sur Tokyo 2020 et Paris 2024. © Maxppp - Maxppp

Retourner sur la piste ? Je ne veux pas y aller pour boucher les trous

Les Jeux olympiques de 2020 à Tokyo arrivent, vous êtes champion du monde de l'américaine, sur piste... Pensez-vous y retourner, ou vous concentrer sur la route ?

Cela va dépendre de mes résultats sur la route. Je n'exclus pas de revenir sur la piste, mais ce ne sera à mes conditions. Je neveux pas être là pour boucher les trous et me fatiguer, comme cela s'est produit pendant la préparation aux JO 2016.

Et Paris 2024, vous aurez 30 ans... Vous y pensez ?

Forcément. Mais c'est dans très longtemps, il peut se passer beaucoup de choses. Et qui sait si ce sera sur la route ou sur la piste...

La saison 2017 de Thomas Boudat

72 jours de course

3 victoires : Grand Prix de la Ville de Lillers, 3e étape de la Semaine internationale Coppi et Bartali, Paris-Chauny

12 fois dans le Top 10

Participation au Tour de France (140e au classement général)