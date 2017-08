Cyclisme : Tony Gallopin rejoint l'équipe chambérienne AG2R La Mondiale

Tony Gallopin vient renforcer les rangs de l'équipe chambérienne d'Ag2R la mondiale. C'est officiel depuis ce mercredi. C'est la deuxième recrue de la saison après Clément Venturini.

A 29 ans, le coureur professionnel anciennement chez Lotto Soudal, vient de signer pour deux ans.

Les négociations ont démarré en début de saison aidées ces dernières semaines par les bons résultats d'Ag2R sur le Tour de France (deuxième équipe et Romain Bardet troisième au classement général) selon Julien Jurdie, l'entraîneur de l'équipe : "Cela aide toujours quand vous voyez l'équipe aussi brillante que cette année. Forcément ça a de l'attrait de briller sur le Tour de France".

Alors quel sera le rôle de Tony Gallopin chez Ag2R la mondiale ? Réponse de Julien Jurdie : "Le premier ce sera d'être leader sur le Paris-Nice. Chaque année, on a du mal à briller sur cette course. Et sur les classiques flandriennes il aura sa chance. Le dernier, d'aider Romain dans sa quête au maillot jaune sur le Tour de France."